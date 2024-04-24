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Спорт

Жінка-штурман загинула під час ралі у Чехії: за кермом був її чоловік (фото)

12:47 24 квітня 2024
Альона Крейчикова та її чоловік

Трагедією завершився один із етапів ралі «Шумава» у Чехії, повідомляє Blesk. Під час перегонів загинула 41-річна штурман Альона Крейчикова. Біда ускладнюється тим, що за кермом автомобіля був її 45-річний чоловік Ярослав. Раніше в США красуня-автогонщиця загинула за пів року до весілля.

«Поблизу села Стражов водій Subaru Impreza вилетів з траси в поле через причини, які поки не встановлено, і врізався у тверду перешкоду», — повідомив представник поліції.

Під час аварії Крейчикова, у якої залишився син Томаш, зазнала дуже серйозних травм. Її гелікоптером терміново доправили у Пльзеньську університетську лікарню, де вона померла.

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«За час перегонів у нас було лише дві аварії. На жаль, другий випадок виявився для неї смертельним: Альона померла від тяжкої черепно-мозкової травми. Ангел, якого можна знайти лише один раз у житті, залишив нас назавжди. Біль від її відходу нестерпний», — цитує вбитого горем чоловіка Крейчикової видання.

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На жаль, це вже не перша аварія зі смертельними наслідками під час автоперегонів у Чехії. У жовтні 2013-го під час ралі в Пршибрамі загинув штурман Ян Джиндерле, а через рік під час перегонів у Корконоші траса забрала життя гонщика Мілоша Вагнера.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий мотогонщик помер після страшної аварії на ралі «Дакар».

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