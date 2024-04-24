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Гурт SESTRA представив новий трек та кліп

18:58 24 квітня 2024
Гурт SESTRA

Крім «Фрістайлу» новинку днями представили ще і дівчата з гурту SESTRA.

Назва треку — «Безсонні ночі», і розповідається в ньому про той рівень закоханості, коли кохання для тебе як «снодійне». Усі люди коли-небудь відчували той стан: коли ти живеш коханою людиною, чекаєш з нетерпінням на зустріч, а найкращий сон тоді, коли поруч та сама людина.

«Кохані люди, можуть бути кращі за таблетки. Це про підтримку, про обійми, про заспокоєння… Кохання — мабуть, це найсильніше почуття яке може відчути людина», — діляться дівчата.

«Безсонні ночі» — своєрідна музична ода й сповідь закоханої душі. Текст звучить як пряма мова серця, а сама композиція пронизана витончено-весняною мелодією.

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Дівчата діляться своїм досвідом та відчуттями про те, як кохання може бути ніби снодійним — заворожуюче, невід'ємне, спокійне й водночас пристрасне.

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Кліп «Безсонні ночі» кожен може трактувати по-різному. Він немов короткометражний фільм, що поглинає тебе з кожним новим кадром і переносить у світ кохання та пристрасті з нотками сюрреалістичності.

Нагадаємо, що ексучасниці «Голосу країни» записали спільну пісню.

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