Виявився ще тим забіякою: Артем Пивоваров зламав ніс своїй шанувальниці

На концерті Артема Пивоварова в столичному Палаці спорту, де співачка KOLA спантеличила своїм зовнішнім виглядом шанувальників, стався не дуже приємний інцидент.

ВІДЕО ДНЯ

Заведений піснями Артема натовп почав вимагати від нього якогось сувеніру.

Не довго думаючи, він кинув у зал барабанну паличку.

Але, вочевидь, не розрахував силу кидка, і паличка вдарила одну з глядачок,/ і навіть зламала їй носа. Міг статися великий скандал.

РЕКЛАМА

На щастя, менеджер артиста зробив правильний висновок з інциденту і вивів Артема після концерту до шанувальниць, де той вибачення перед прихильницею. Звичайно, зраділа дівчина промовила чергове «воно того варте», і привів для сварки на цьому вичерпався.

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров відреагував на чутки про своє одруження.

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook