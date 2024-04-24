«Ви ж розумієте, що відбувається? В нас тихо й потужно догризають Лівобережжя»: Діана Макарова про ситуацію на фронті та допомогу ЗСУ

Поки в суспільстві киплять пристрасті з приводу рішення МЗС України обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, сиплеться фронт на сході України через проблеми з особовим складом підрозділів ЗСУ та з боєприпасами. Про це в Facebook пише волонтерка Діана Макарова.

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«Скажіть, а ви ж розумієте, що відбувається, авжеж?

В нас забирають Куп’янськ — привіт, друже Харків.

В нас забирають Очеретине — відкритий шлях на Мирноград, за ним одразу Покровськ. Це міста-супутники.

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Після Первомайська в нас забирають Карлівку — це відкритий шлях на Покровськ з іншого трішки боку.

І все, братці, все. Бо взятий Покровськ — це зелена дорога на Запоріжжя й Дніпро.

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— Ой, ладно, що за песимізм? — тут хтось в коментах обов'язково скаже.

Точно як казали пів року тому, коли ми ділились розумінням, що питання падіння Авдіївки якраз вже на часі.

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— Авдіївку не здадуть. — нам твердо говорили.

— Ага, ага… — казали ми у відповідь

Господи, ми так часто це говорили за десять років, що звично вже киваємо й повторюємо:

«Ага, ага…»

Тому що — як би вам сказати, братця… — ми ж там кожен камінчик знаємо. Кожну дорогу. З її відкритими полями і залишками посадок.

І ще в 2014 році було зрозуміло, чим стали для країни Авдіївка і Пєскі. А вони стали зачиненими наглухо воротами до Покровська, а отже і до Дніпра й Запоріжжя.

А всьо, братці. Зачинені ворота впали. Впали взяті штурмом ворота.

Дякуємо, пацани й дівчата, ви тримались як могли, а потім ще більше.

І ви ж розумієте, що відбувається, авжеж? В нас тихо і потужно догризають Лвобережжя.

Ви думаєте, це довго і далеко? А, ну-ну… Ага, ага…

Там десь йде американська допомога. Але ми так довго на неї чекали, що дай Боже, дай Боже…

Ми бачили, як раптом здоровішає наш фронт, отримавши дещицю допомоги. Ми чули це потужними обстрілами з нашої сторони. Дай Боже, дай Боже…

Але ось в нас:

машина фронтова, паливну з'їла армійська солярка, треба сплатити 40 тис грн за підняту паливну, Ліс Чудес, Серебрянський ліс

два коптери і дві камери до них, 66 тис грн, Купянський напрямок

один ретранслятор, близько 10 тис грн, Бахмутський напрямок

Нічого з цього американці на себе не візьмуть, ясний пень. Нічого.

Передаю по літерах — Надія, Іван, Харитін, Ульяна, Яків.

Це все як і лежало, так і лежить на нас з вами. І це краплина в морі. Морі фронтових потреб. І я не хочу закликати до страху і сумління, просити і молити розповсюдити пост чи переслати хоч 50, а хоч і 200 гривень.

Тому нате вам песика. Ховається з нашими в бліндажі від обстрілів. Розумний песик. Куп’янський напрямок.

Давайте розповсюдимо цей пост. Прошу. Дякую.

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Макарова Д. К".

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