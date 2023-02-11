Складні в експлуатації та обслуговуванні: що відомо про британські винищувачі «Тайфун», які хоче Україна

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії закликав передати ЗСУ бойові літаки. Американська газета The New York Times пише, що Лондон міг би передати Україні британські винищувачі Eurofighter Typhoon («Тайфун»). Але вони складні в експлуатації та обслуговуванні.

«Також не ясно, чи є у Британії достатньо літаків, щоб змінити ситуацію. За даними компанії Janes, що займається оборонною розвідкою, є лише близько 30 літаків старшого покоління „Тайфун“, які можуть бути надані в розпорядження України. Навіть роль пілотованих літаків у цій війні обмежена, враховуючи широке застосування ракет і безпілотників, а також ефективність систем протиповітряної оборони України і росії», — пише видання.

Попри всю свою символічну цінність, аналітики вважають, що винищувачі можуть мати менше значення на полі бою, ніж танки.

«У якийсь момент ви повинні запитати, для чого Україна збирається їх використовувати, — сказав Малкольм Чалмерс, заступник генерального директора Королівського інституту об'єднаних збройних сил, аналітичного центру в Лондоні. - Ви ж не хочете, щоб високотехнологічні літаки стояли на українських злітно-посадкових смугах, де вони можуть стати мішенню для росіян».

Однак, сигналізуючи про свою відкритість до відправки винищувачів, Британія може зіграти таку ж каталітичну роль, яку вона зіграла в дебатах про постачання танків. Рішення Великої Британії минулого місяця надіслати Україні 14 бойових танків Challenger 2, а також артилерію і боєприпаси допомогло підштовхнути Німеччину і США, які не поспішали надсилати власні бойові танки.

Додамо, що у середу британський уряд оголосив про введення нових санкцій проти російських військових і прихильників президента володимира путіна з метою «підірвати його військову машину, щоб допомогти Україні перемогти», йдеться в заяві міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі. До списку потрапили кілька компаній, які підтримують російські військові операції, в тому числі виробник безпілотників CST, а також компанії, які постачають військові запчастини та програмне забезпечення, що використовуються у військовій авіації. П'ять фізичних осіб також були обрані мішенню через їхні очевидні зв'язки з резиденціями пана путіна.

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