Легендарний екснаставник французького «Осера» Гі Ру (на фото в заголовку) звинуватив футбольний клуб цска (москва) у підкупі суддів під час очного протистояння у Кубку УЄФА-2004/2005, коли росіяни зрештою здобули єврокубок, повідомляє L'Equipe. Раніше колишній головний тренер збірної Китаю отримав довічний термін за корупцію.

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Нагадаємо, що тоді у чвертьфіналі турніру підопічні майбутнього головного тренера київського «Динамо» Валерія Газзаєва обіграли французів за сумою двох зустрічей — 0:2 та 4:0.

«росіяни нас пограбували. Суддю купили. Після першого матчу з цска у мене виникли підозри. Під час гри у відповідь я попросив одного хлопця з нашої команди перевірити сумки суддів, поки йде матч. Він повернувся до мене розлючений і каже: «Там приголомшливий годинник з рубінами», — заявив 85-річний Гі Ру, який очолював «Осер» понад 40 (!) років, в інтерв'ю виданню.

До речі, у 2006 році відомий футбольний коментатор Василь Уткін, який нещодавно пішов із життя, звинувачував армійський клуб у підкупі суддів у матчі проти «Ростова». Диму без вогню не буває?..

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній бос світового біатлону, який працював на росію, отримав тюремний термін.

Фото L'Equipe

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