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Важливо дотримуватись відстані: як правильно вирощувати лаванду

21:31 29 квітня 2024
Лаванда

Лаванда — це не лише красивий кущ з ароматними квітами, але й корисна рослина з численними використанням. Вирощування цієї рослини може стати захоплюючим та вигідним заняттям, але треба знати певні секрети, пише спеціалізований сайт Berry-farm.

«Лаванда потребує добре освітленого та дренованого ґрунту. Оберіть сонячне місце. Важливо, щоб ґрунт був не занадто вологим, оскільки лаванда не переносить залишкової вологи. Перед посадкою розгляньте можливість додавання піску або гравію до ґрунту для поліпшення дренажу. Додайте компост або органічні добрива. Важливо дотримуватися оптимальної відстані між рослинами для забезпечення їх нормального росту та розвитку. Зазвичай, це відстань приблизно 30−60 см між кущами».

Садівники наголошують — лаванда відносно стійка до засухи, тому не потребує частого поливу.

«Поливайте рослину лише тоді, коли верхній шар ґрунту вже пересох. Уникайте переливу, оскільки це може призвести до гнилі та загибелі рослини. Регулярна обрізка допомагає зберегти компактну форму куща та стимулює новий ріст. Проводіть обрізку весною або восени, обрізаючи зібрані квітконоси та видалені гілки».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, якщо засадити город лавандою, станете мільйонерами.

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