Існують певні правила: як можна розмножувати лаванду насінням

Хто не любить лаванду? Мабуть усім подобається м'який та чарівний аромат цариці ароматних рослин. Крім того, цей невибагливий, досить витривалий напівчагарник із середземноморських країн є справжньою годівницею для голодних метеликів або бджіл усіх видів. Ніщо не завадить вам провести власний експеримент з посівом. Щоб він увінчався успіхом, візьміть до уваги основні поради, пише видання Mein schoener Garten.

Коли лаванда відцвітає, численні бджоли та метелики, безумовно, виконали всю роботу із запилення, і насіння дозріває на всіх квіткових головках, що залишилися.

Збирати насіння навесні найкраще перед обрізанням. Безпечніше зберігати його в холодильнику близько 14 днів. Для цього покладіть його на вологий пісок, наприклад, у герметичну коробку для зберігання.

Посів слід проводити в прохолодному місці — лаванда проростає при температурі від 10 до 20 градусів — але не можна допускати впливу морозів. Ґрунт для вирощування не повинен містити поживних речовин і повинен бути водопроникним, як і ґрунт на грядці пізніше.

Для проростання лаванді потрібне світло. Тому насіння слід розкласти по субстрату і засипати ґрунтом не товще, ніж зернятко. Ви можете використовувати товкачик для насіння або невеликий плоский шматок дерева, щоб притиснути насіння. Після цього добре обприскайте ґрунт або полийте один раз — наприклад, з пульверизатора — дуже акуратно, щоб насіння не вимилося, а потім накрийте контейнери прозорою кришкою, щоб захистити їх від висихання.

Через два-три тижні з'являються сходи. Якщо вони розташовані близько один до одного, кожну рослину обережно пересаджують у горщик ще через два тижні і вирощують під укриттям. Тепер обережно поливайте і не давайте їм пересихати. Коли молоді рослини зміцніють в середині літа, їх можна пересадити на призначені місця в саду або в кашпо. У першу зиму маленькі рослини лаванди слід принаймні захистити від морозу нетканим матеріалом або, якщо вони все ще ростуть у горщиках, перенести їх у прохолодне і захищене від морозів зимове приміщення. Добре вирощені рослини — зимостійкі.

Все більше господарів висаджують у великих об'ємах лавандові поля, адже ця культура легко переносить посуху. Раніше «ФАКТИ» публікували поради Станіслава Розсохи з Вінницької області щодо вирощування лаванди.

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