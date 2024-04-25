Чи нарахують субсидію, якщо частина сім'ї перебуває за кордоном: у Пенсійному фонді розповіли про нюанс
В Україні багато домогосподарств через складну економічну ситуацію отримують субсидії. В Пенсійному фонді України пояснили, як нараховується субсидія, якщо частина родини виїхала за кордон.
«До складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії (п. 24 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
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