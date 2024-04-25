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Чи нарахують субсидію, якщо частина сім'ї перебуває за кордоном: у Пенсійному фонді розповіли про нюанс

17:03 25 квітня 2024
Субсидії в Україні

В Україні багато домогосподарств через складну економічну ситуацію отримують субсидії. В Пенсійному фонді України пояснили, як нараховується субсидія, якщо частина родини виїхала за кордон.

«До складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії (п. 24 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“). Тобто якщо у житловому приміщенні прописано троє осіб, але дружина з дитиною виїхали за кордон та перебувають там більше ніж 60 днів на день звернення за призначенням житлової субсидії, тоді житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», субсидію на неопалювальний сезон призначать автоматично, але не всім.

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