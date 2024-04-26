Лікування Чарльза III йде не так добре, як очікувалося- ЗМІ

Британські та американські ЗМІ повідомляють, що лікування короля Чарльза, хворого на рак, проходить не так добре, як очікувалося. Повідомляється, що стан монарха погіршується. Daily Beast повідомляє, що в плани похорону короля внесено зміни.

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Останнім часом на питання про його здоров'я друзі короля зазвичай відповідають: «Він поганий», пише The Daily Beast, додаючи, що лікування йде не так, як очікувалося.

За даними порталу, через «погане здоров'я монарха» цього місяця в план церемонії похорону короля були внесені корективи. Таким чином організатори хочуть уникнути помилок, які були допущені під час останньої церемонії прощання з королевою Єлизаветою II.

На початку лютого Букінгемський палац оголосив, що король Чарльз III хворий на рак. Наприкінці березня він повернувся до своїх обов'язків, однак обмежився розглядом урядових документів і наданням титулів. Він взяв участь у пасхальній месі в каплиці св. Георгія у Віндзорському замку. Тоді було зазначено, що монарх виглядає добре і в його лікуванні видно прогрес.

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Друзі родини та інсайдери щиро засмучені перспективою того, що Сполучене Королівство може втратити свого короля набагато раніше, ніж будь-хто міг собі уявити, але вони намагаються залишатися позитивними.

Наприклад, один старий друг родини сказав The Daily Beast: «Звичайно, він налаштований перемогти хворобу, і вони кидають всі сили на це. Всі зберігають оптимізм, але він справді дуже поганий. Більше, ніж можна уявити».

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Те саме джерело розповіло, що покійна королева Єлизавета помирала від раку кісткового мозку, що згодом підтвердив її друг і королівський біограф Джайлз Брандрет.

Також у березні з Букінгемського палацу надійшли тривожні новини про принцесу Кейт. Виявилося, що вона також бореться з раком. Дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма про свою хворобу повідомила в емоційному відео.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що принцеса Кейт і король Чарльз мають спільні інтереси, крім того, Чарльз завжди мав дуже добрий зв'язок з нею. Такі відносини є джерелом заспокоєння і розради для них обох.

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