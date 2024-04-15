Фарбуємо яйця за допомогою пінки для гоління: незвичайний та ефектний лайфхак до Великодня (відео)

На Великдень в Україні традиційно робили як писанки, так і крашанки. Якщо розпис яєць за допомогою воску та барвників — справа кропітка і зовсім не швидка, то крашені роблять набагато швидше. Зробити це можна, наприклад, за допомогою харчового барвника та рису.

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Ще один схожий спосіб передбачає використання барвників та… піни для гоління, яким поділився канал The Tube Family. Він досить простий.

Для цього потрібно в невеликий контейнер помістити піну, зверху капнути різними барвниками та зубочисткою зробити довільні візерунки.

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Зварене в круте яйце занурюють у піну з усіх боків, а потім викладають просохнути. На ньому має утворитися різнокольоровий візерунок.

Коли яйце трохи підсохне, пінку потрібно видалити — чим довше вона залишатиметься, тим темнішими вийдуть кольори.

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При фарбуванні краще користуватися рукавичками та закрити одяг — адже пофарбуватися можуть не лише яйця, а й ваші руки.

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Про те, як пофарбувати яйця у синій та жовтий колір, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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