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Фарбуємо яйця за допомогою пінки для гоління: незвичайний та ефектний лайфхак до Великодня (відео)

13:57 15 квітня 2024
Крашанки

На Великдень в Україні традиційно робили як писанки, так і крашанки. Якщо розпис яєць за допомогою воску та барвників — справа кропітка і зовсім не швидка, то крашені роблять набагато швидше. Зробити це можна, наприклад, за допомогою харчового барвника та рису.

Ще один схожий спосіб передбачає використання барвників та… піни для гоління, яким поділився канал The Tube Family. Він досить простий.

Для цього потрібно в невеликий контейнер помістити піну, зверху капнути різними барвниками та зубочисткою зробити довільні візерунки.

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Зварене в круте яйце занурюють у піну з усіх боків, а потім викладають просохнути. На ньому має утворитися різнокольоровий візерунок.

Коли яйце трохи підсохне, пінку потрібно видалити — чим довше вона залишатиметься, тим темнішими вийдуть кольори.

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При фарбуванні краще користуватися рукавичками та закрити одяг — адже пофарбуватися можуть не лише яйця, а й ваші руки.

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Про те, як пофарбувати яйця у синій та жовтий колір, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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