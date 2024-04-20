Дуже смачні кальмари: приготуйте на Великдень

Скоро Великдень. І стільки з'являється ідей святкового столу. Одна краща за іншу! Але в останній момент ми, як правило, віддаємо перевагу нескладним рецептам.

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А як щодо того, щоб приготувати кальмари? Це просто, смачно та незвично. Безперечно, страва припаде до смаку вашим рідним і близьким. Спробуйте приготувати кальмари — і захочете це зробити ще не раз.

Рецептом смачної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Очищені та заморожені кальмари (можна взяти 4−5 великих або до 10 маленьких) я повільно розморозила у холодильнику, — каже Елла Іванова. — Відварила хвилину. Нарізала соломкою.

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Для соусу-маринаду беремо такі інгредієнти:

4 зубки часнику

3 столові ложки олії

10 г оцту

1 чайна ложка цукру

Пів чайної ложки солі

Перчик чилі

2 столові ложки кунжуту

Прогріваємо кунжутне насіння на сковорідці, потім додаємо в нього соус-маринад і нагріваємо.

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Пробуємо на смак. З'єднуємо маринад із нарізаними кальмарами, охолоджуємо і ставимо в холодильник на кілька годин.

Смачного!

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До речі, тим, хто любить морські делікатеси, напевно сподобається салат із кальмаром, рисом та маслинами.

Раніше рецептом легкого, смачного та красивого салату з морепродуктів поділилася кулінарка Лія Михайлівна.

Фото з альбому Елли Іванової

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