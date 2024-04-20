Дуже смачні кальмари: приготуйте на Великдень
Скоро Великдень. І стільки з'являється ідей святкового столу. Одна краща за іншу! Але в останній момент ми, як правило, віддаємо перевагу нескладним рецептам.
А як щодо того, щоб приготувати кальмари? Це просто, смачно та незвично. Безперечно, страва припаде до смаку вашим рідним і близьким. Спробуйте приготувати кальмари — і захочете це зробити ще не раз.
Рецептом смачної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Очищені та заморожені кальмари (можна взяти 4−5 великих або до 10 маленьких) я повільно розморозила у холодильнику, — каже Елла Іванова. — Відварила хвилину. Нарізала соломкою.
Для соусу-маринаду беремо такі інгредієнти:
- 4 зубки часнику
- 3 столові ложки олії
- 10 г оцту
- 1 чайна ложка цукру
- Пів чайної ложки солі
- Перчик чилі
- 2 столові ложки кунжуту
Прогріваємо кунжутне насіння на сковорідці, потім додаємо в нього соус-маринад і нагріваємо.
Пробуємо на смак. З'єднуємо маринад із нарізаними кальмарами, охолоджуємо і ставимо в холодильник на кілька годин.
Смачного!
До речі, тим, хто любить морські делікатеси, напевно сподобається салат із кальмаром, рисом та маслинами.
Раніше рецептом легкого, смачного та красивого салату з морепродуктів поділилася кулінарка Лія Михайлівна.
Фото з альбому Елли Іванової98
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