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Дуже смачні кальмари: приготуйте на Великдень

22:01 24 квітня 2024
кальмари

Скоро Великдень. І стільки з'являється ідей святкового столу. Одна краща за іншу! Але в останній момент ми, як правило, віддаємо перевагу нескладним рецептам.

А як щодо того, щоб приготувати кальмари? Це просто, смачно та незвично. Безперечно, страва припаде до смаку вашим рідним і близьким. Спробуйте приготувати кальмари — і захочете це зробити ще не раз.

Рецептом смачної страви поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Очищені та заморожені кальмари (можна взяти 4−5 великих або до 10 маленьких) я повільно розморозила у холодильнику, — каже Елла Іванова. — Відварила хвилину. Нарізала соломкою.

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Для соусу-маринаду беремо такі інгредієнти:

  • 4 зубки часнику
  • 3 столові ложки олії
  • 10 г оцту
  • 1 чайна ложка цукру
  • Пів чайної ложки солі
  • Перчик чилі
  • 2 столові ложки кунжуту

Прогріваємо кунжутне насіння на сковорідці, потім додаємо в нього соус-маринад і нагріваємо.

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Пробуємо на смак. З'єднуємо маринад із нарізаними кальмарами, охолоджуємо і ставимо в холодильник на кілька годин.

Смачного!

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До речі, тим, хто любить морські делікатеси, напевно сподобається салат із кальмаром, рисом та маслинами.

Раніше рецептом легкого, смачного та красивого салату з морепродуктів поділилася кулінарка Лія Михайлівна.

Фото з альбому Елли Іванової

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