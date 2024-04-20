Ніжна паска на олександрійському тісті: рецепт, перевірений досвідом

На Великдень обов'язкові страви — паска та писанки або крашанки.

Головний секрет пасок на олександрійському тісті — в опарі. Вона готується заздалегідь, напередодні ввечері. В класичному рецепті використовують пряжене молоко, але і на звичайному молоці паски виходять ніжні, ароматні та дуже смачні. Вони в міру солодкі, не крихкі, чудово зберігають свіжість довгий час. Цей рецепт пасок ще жодного разу не підвів. Впорається навіть недосвідчена господиня, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук.

ВІДЕО ДНЯ

Для опари:

Пряжене або звичайне молоко (тепле) — 250 мл

Пресовані дріжджі — 40−50 г

Яйця — 5 шт.

Жовток — 1 шт.

Цукор — 250 г

Вершкове масло — 150 г

Для тіста:

РЕКЛАМА

Опара

Борошно — 900 г — 1 кг

Сіль — 0,5 ч. л.

Ванільний цукор — 20 г

Родзинки або сухофрукти — 100−150 г

Рослинна олія — 3 ст. л.

Рослинна олія (для змащування килимка, рук і форм) — 3 ст. л.

Для змащування пасок:

Жовток — 1 шт.

Вода (кімнатної температури) — 1 ч. л.

Раніше кулінарка Валентина Кущ поділилася рецептом приготування сирної шоколадної паски з вишневою начинкою.

РЕКЛАМА

Також порадуйте на свято рідних польськими великодніми кексами від Тетяни Мокріді.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook