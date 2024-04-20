Ніжна паска на олександрійському тісті: рецепт, перевірений досвідом
На Великдень обов'язкові страви — паска та писанки або крашанки.
Головний секрет пасок на олександрійському тісті — в опарі. Вона готується заздалегідь, напередодні ввечері. В класичному рецепті використовують пряжене молоко, але і на звичайному молоці паски виходять ніжні, ароматні та дуже смачні. Вони в міру солодкі, не крихкі, чудово зберігають свіжість довгий час. Цей рецепт пасок ще жодного разу не підвів. Впорається навіть недосвідчена господиня, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук.
Для опари:
- Пряжене або звичайне молоко (тепле) — 250 мл
- Пресовані дріжджі — 40−50 г
- Яйця — 5 шт.
- Жовток — 1 шт.
- Цукор — 250 г
- Вершкове масло — 150 г
Для тіста:
- Опара
- Борошно — 900 г — 1 кг
- Сіль — 0,5 ч. л.
- Ванільний цукор — 20 г
- Родзинки або сухофрукти — 100−150 г
- Рослинна олія — 3 ст. л.
- Рослинна олія (для змащування килимка, рук і форм) — 3 ст. л.
Для змащування пасок:
- Жовток — 1 шт.
- Вода (кімнатної температури) — 1 ч. л.
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