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Ніжна паска на олександрійському тісті: рецепт, перевірений досвідом

20:17 22 квітня 2024
паска на олександрійському тесті

На Великдень обов'язкові страви — паска та писанки або крашанки.

Головний секрет пасок на олександрійському тісті — в опарі. Вона готується заздалегідь, напередодні ввечері. В класичному рецепті використовують пряжене молоко, але і на звичайному молоці паски виходять ніжні, ароматні та дуже смачні. Вони в міру солодкі, не крихкі, чудово зберігають свіжість довгий час. Цей рецепт пасок ще жодного разу не підвів. Впорається навіть недосвідчена господиня, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук.

Для опари:

  • Пряжене або звичайне молоко (тепле) — 250 мл
  • Пресовані дріжджі — 40−50 г
  • Яйця — 5 шт.
  • Жовток — 1 шт.
  • Цукор — 250 г
  • Вершкове масло — 150 г

Для тіста:

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  • Опара
  • Борошно — 900 г — 1 кг
  • Сіль — 0,5 ч. л.
  • Ванільний цукор — 20 г
  • Родзинки або сухофрукти — 100−150 г
  • Рослинна олія — 3 ст. л.
  • Рослинна олія (для змащування килимка, рук і форм) — 3 ст. л.

Для змащування пасок:

  • Жовток — 1 шт.
  • Вода (кімнатної температури) — 1 ч. л.

Раніше кулінарка Валентина Кущ поділилася рецептом приготування сирної шоколадної паски з вишневою начинкою.

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