«Скільки ще?»: дружини захисників України влаштували у Києві акцію з вимогою демобілізації (фото)

Нещодавно був опублікований підписаний президентом закон щодо мобілізації, в якому немає положень стосовно демобілізації — влада планує з цього питання ухвалювати окремий документ.

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Як повідомляє «Суспільне», 27 квітня у центрі Києва родичі військовослужбовців зібралися на акцію з вимогою встановлення чітких термінів служби для бійців, а також демобілізації тих, хто воює з лютого 2022 року.

Фото "Cуспільне"/Нікіта Галка

Фото "Cуспільне"/Нікіта Галка

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Близько сотні людей, переважно дружини бійців, приїхали до столиці з різніх міст. Люди тримають плакати з гаслами «Вимагаємо чітких термінів служби», «Військові — не раби», «Тато мій герой, а не ваш раб».

Фото "Реальний Київ"

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До протестувальників приєдналася народна депутатка України Інна Совсун, яка зазначила, що «ті, хто служить, дуже обмежені в можливості висловлювати свою думку, але це не значить, що їх немає кому захистити. І значить, що це повинні робити ми».

Фото "Cуспільне"/Нікіта Галка

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За її словами, родичам військових треба говорити про те, що добровольці й ті, хто пішов на фронт у перший день великої війни, врятували Україну: «Не народні депутати, не президент, не уряд, а ті, хто 21−22-го року взяли з зброю і пішли захищати країну. І це заслуговує, щонайменше, на повагу, і це точно заслуговує на те, щоб їх почули».

Нагадаємо, що Інна Совсун піднімала питання щодо демобілізації під час ефіру, зазначивши, що її чоловік воює «на нулі» з початку повномасштабного вторгнення росії. А колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що демобілізація неможлива, та додавала: «А коли він йшов, то знав норму Конституції, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану?» Згодом їй довелося вибачитися за свої слова.

Фото Нікіта Галка, «Cуспільне»

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