Здобули освіту у закладах на окупованій території: адвокатка пояснила, хто може зарахувати результати свого навчання

В Україні з 24 березня 2024 року вступив у дію закон, яким серед іншого визначено умови визнання результатів навчання осіб, котрі мешкали на тимчасово окупованих територіях . Аби підтвердити освіту, особам потрібно буде пройти спеціальну атестацію. Відбуватиметься вона в окремо визначених закладах освіти. Проте результати навчання на рівні вищої освіти визначатимуть лише в обсязі до 75% від загального обсягу освітньої програми.

— Громадяни України, які проживали на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття освіти певного рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку на час навчання, — пояснює «ФАКТАМ» Євгенія Холодна, координаторка чат-бота «Юридичний порадник для ВПО"благодійного фонду «Право на захист». - Особи, які проживали на тимчасово окупованій території України, мають право на визнання результатів навчання, здобутих на такій території:

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на рівнях повної загальної середньої освіти — шляхом проходження річного оцінювання або державної підсумкової атестації з метою продовження здобуття освіти відповідного рівня або отримання відповідного документа про освіту встановленого зразка;

на рівнях професійної/професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти — у порядку, визначеному Кабміном, має бути розроблено окремий Порядок.

Визнання результатів навчання проводиться на основі оцінювання результатів навчання, зазначених особою в освітній декларації. Типову форму освітньої декларації затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

— Що ще потрібно знати особам, які хочуть скористатись дією даного закону?

— Вони повинні пройти обов’язкове безоплатне навчання з української мови, історії України, основ держави і права. За бажанням можуть відвідати адаптаційні заняття з психологічної допомоги. Результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75% загального обсягу освітньої програми.

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Зарахування на навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти здійснюється на місця державного або регіонального замовлення чи за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб. Це означає, що особа може навчатися як на бюджетній, так і на контрактній формі навчання. Особа має право проходити процедуру визнання результатів навчання за певним рівнем (ступенем) освіти лише за однією освітньою програмою.

Безумовно, такі законодавчі зміни мають позитивний ефект, тому що надають додаткові можливості тим, хто виїхав з окупації й хоче продовжити вчитись на території, підконтрольній Україні.

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— Коли результати навчання на тимчасово окупованих територіях не будуть визнаватись?

— Коли особа має другий (магістерський) рівень вищої освіти. Серед винятків — магістри ветеринарного, фармацевтичного та медичного спрямування. Також не зарахують диплом особи на третьому освітньо-науковому, освітньо-творчому) рівні вищої освіти. Тобто, якщо ви отримали диплом кандидата наук на тимчасово окупованій території, його не врахують. Результати навчання не визнаються зі спеціальностей (професій) згідно з переліком, затвердженим Кабміном, але наразі ще очікуємо відповідний підзаконний нормативно-правовий акт.

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Нагадаємо, раніше абітурієнтам з тимчасово окупованих територій дозволялося вступати до українських вишів без атестатів.

Тим часом в Україні триває реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). У цьому році НМТ вперше проведуть і за кордоном.

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