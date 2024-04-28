«росія намагається використати вікно можливостей»: експерт про ескалацію війни найближчим часом

Пріоритетом для кремля, як і раніше, залишається захоплення Донеччини та Луганщини в адміністративних кордонах, зазначає співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник. Він пояснив, як далекобійні системи ATACMS можуть змінити розставлення сил на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо говорити про військову складову, то тут картина більш-менш зрозуміла, тому що це саме та зброя, якої зараз критично потребує Україна. За відсутності належного рівня авіаційної складової Україна здатна компенсувати це ракетами дальньої дії та безпілотниками. Мені здається, передчасно говорити про те, що Сполучені Штати, адміністрація Байдена, змінили свою позицію щодо застережень з приводу завдавання ударів по міжнародно визнаній території росії. Але враховуючи, що кількість таких ракет, мабуть, буде все-таки обмежена, то навіть на окупованих територіях, зокрема в Криму, є багато „смачних“ цілей для таких ударів», — каже експерт.

Однозначно, що фактор надання американської допомоги стимулюватиме російське керівництво до підвищення інтенсивності наступальних операцій, впевнений Мельник:

«Будуть нанесення ударів за допомогою „шахедів“ і ракет. Але це не єдиний фактор, що впливає на ескалацію сьогодні. росія всіляко намагається використати це вікно можливостей. Це також збігається із сезонним фактором, тобто з поліпшенням умов проведення наземних операцій, збільшенням тривалості світлового дня тощо. Це цілий комплекс факторів. Але однозначно можна говорити, що росія постарається максимально скористатися вікном можливостей, яке зовсім не закривається, а тільки прикривається. Адже більшість експертів сходяться на тому, що цей обсяг допомоги не вирішальний, він не дасть змоги переломити ситуацію, перехопити стратегічну ініціативу в театрі бойових дій».

РЕКЛАМА

Раніше доктор політичних наук Петро Олещук зазначив, що рішення про постачання далекобійних ракет ATACMS до України змусило росію відсунути чергові «червоні лінії».

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook