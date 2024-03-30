Неприємно, але без потрясінь: календар магнітних бур на квітень-2024

Завершальний тиждень березня ознаменувався не надто сильними магнітними бурями, очікується, що сильних обурень геомагнітної сфери Землі не буде і у квітні.

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Так, за попередніми даними, слабкі бурі можливі 1 та 2 квітня, а також 10−11 та 16−17 квітня. А вже 20−21 квітня очікується сильна магнітна буря.

Люди із серцево-судинними захворюваннями та метеозалежні люди можуть відчувати наближення магнітних бур заздалегідь. У такі дні можливі підвищення тиску, слабкість, нудота, депресивний стан та підвищена стомлюваність. Не виключені головні болі, дратівливість, порушення режиму сну та загострення захворювань, особливо хронічних.

У дні обурення геомагнітної сфери не рекомендують захоплюватися алкогольними напоями та енергетиками, важкою їжею. Під час магнітних бур краще знизити фізичну активність, більше гуляти на повітрі, пити соки та трав'яні чаї, а в меню включити легкі страви.

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До речі, додатковим стресом для організму може стати і нинішній перехід на літній час — стрілки годинника переводять на годину вперед у ніч з 30 на 31 березня. Отже, організм за пару днів може і не пристосуватися до нового режиму.

Фото Pixabay

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