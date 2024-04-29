Лікнеп для споживача: сім правил користування холодильником, про які всі знають, але не дотримуються
Неприємні запахи у холодильнику з'являються, якщо, зокрема, порушуються правила зберігання продуктів. Аби позбутися цього, холодильник потрібно ретельно помити. А ще й лайфхаки, які допомогають боротися з цією проблемою — в холодильник ставлять певні нейтралізатори запаху.
Втім, якщо дотримуватися певних правил зберігання продуктів у холодильнику, які всі знають, але мало хто їх дотримується, то і поганого запаху не буде, пише «Шуба».
1. Не переповнювати холодильник — холодне повітря має циркулювати.
2. Підтримуйте постійну температуру на рівні плюс 4,5°С або нижче — один з найефективніших способів знизити ризик хвороб харчового походження. Температура морозильної камери — мінус 17 °C або нижче.
3. Охолодіть або заморозьте м’ясо, птицю, яйця та інші продукти, що швидко псуються, щойно принесете їх додому з магазину.
4. Не залишайте сире м’ясо, птицю, яйця, приготовлену їжу або нарізані свіжі фрукти або овочі за кімнатної температури більше ніж на 2 години перед тим, як покласти їх у холодильник або морозильну камеру.
5. Не розморожуйте продукти за кімнатної температури. Є три безпечні методи:
- у холодильнику;
- прохолодній воді;
- у спецрежимі духовки/печі.
6. Залишки їжі зберігають у неглибоких посудинах, щоб швидше охололи. Залишки стають небезпечними за 3 дні, сира птиця і фарш — за 1−2 дні.
7. Сире м’ясо та рибу зберігайте ізольовано від інших продуктів.
Про те, чому досвідчені домогосподарки «зберігають» у холодильнику рулон туалетного паперу, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay218
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