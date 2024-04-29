39.44 / 39.94 42.33 / 43.00
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Лікнеп для споживача: сім правил користування холодильником, про які всі знають, але не дотримуються

12:51 29 квітня 2024
Холодильник

Неприємні запахи у холодильнику з'являються, якщо, зокрема, порушуються правила зберігання продуктів. Аби позбутися цього, холодильник потрібно ретельно помити. А ще й лайфхаки, які допомогають боротися з цією проблемою — в холодильник ставлять певні нейтралізатори запаху.

Втім, якщо дотримуватися певних правил зберігання продуктів у холодильнику, які всі знають, але мало хто їх дотримується, то і поганого запаху не буде, пише «Шуба».

1. Не переповнювати холодильник — холодне повітря має циркулювати.

2. Підтримуйте постійну температуру на рівні плюс 4,5°С або нижче — один з найефективніших способів знизити ризик хвороб харчового походження. Температура морозильної камери — мінус 17 °C або нижче.

РЕКЛАМА

3. Охолодіть або заморозьте м’ясо, птицю, яйця та інші продукти, що швидко псуються, щойно принесете їх додому з магазину.

4. Не залишайте сире м’ясо, птицю, яйця, приготовлену їжу або нарізані свіжі фрукти або овочі за кімнатної температури більше ніж на 2 години перед тим, як покласти їх у холодильник або морозильну камеру.

РЕКЛАМА

5. Не розморожуйте продукти за кімнатної температури. Є три безпечні методи:

  • у холодильнику;
  • прохолодній воді;
  • у спецрежимі духовки/печі.

6. Залишки їжі зберігають у неглибоких посудинах, щоб швидше охололи. Залишки стають небезпечними за 3 дні, сира птиця і фарш — за 1−2 дні.

РЕКЛАМА

7. Сире м’ясо та рибу зберігайте ізольовано від інших продуктів.

Про те, чому досвідчені домогосподарки «зберігають» у холодильнику рулон туалетного паперу, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

218

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

прибирання

Раковина сяятиме кілька тижнів, а унітаз пускатиме сонячні зайчики: секретні трюки для чищення сантехніки

Гарний урожай томатів

Перші пасинки не видаляйте: як збільшити урожай помідорів у 8 разів — саджаємо томати по методу Маслова

Чумацький шлях

Овнів дратуватиме керівництво, а Водолії можуть припуститися помилки через неуважність: що передбачають зірки на понеділок, 29 квітня

Гороскоп

Рибам — премія на роботі, Терезам — зізнання у коханні, Овнам — маса компліментів: що обіцяють зорі українцям на 28 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту