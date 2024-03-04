Навіщо досвідчені домогосподарки «зберігають» у холодильнику рулон туалетного паперу: корисний лайфхак
Досвідчені домогосподарки розповіли, як зробити так, щоб у холодильнику завжди приємно пахло, і ніколи не накопичувалася зайва волога. Вони радять покласти на одну із полиць холодильника рулон туалетного паперу, пише сайт «Куховарити».
Для обробки досить змішати 3 чайні ложки соди і ½ чайну ложку солі, додати в суміш 10 крапель будь-якої ефірної олії і трохи води. Води має бути достатньо для того, щоб у вас вийшла густа пастоподібна маса, яка не розпадається на окремі крупинки. Розподіляємо пасту, що вийшла, по торцю рулону, розрівнюємо. Потім перевертаємо рулон і змащуємо його з іншого боку.
Оброблений з обох боків рулон розміщуємо на полиці. Тепер туалетний папір став джерелом приємного запаху, а заразом своєрідним «контролером», що не дозволяє одній їжі вбирати запах іншої. Разом з цим папір поглинатиме зайву вологу і конденсат, що утворився на полицях і стінках.
З часом, коли рулон паперу просочиться вологою і змінить колір, його доведеться просто замінити.
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