38.11 / 38.63 41.29 / 41.99
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Навіщо досвідчені домогосподарки «зберігають» у холодильнику рулон туалетного паперу: корисний лайфхак

15:25 4 березня 2024
Холодильник

Досвідчені домогосподарки розповіли, як зробити так, щоб у холодильнику завжди приємно пахло, і ніколи не накопичувалася зайва волога. Вони радять покласти на одну із полиць холодильника рулон туалетного паперу, пише сайт «Куховарити».

Для обробки досить змішати 3 чайні ложки соди і ½ чайну ложку солі, додати в суміш 10 крапель будь-якої ефірної олії і трохи води. Води має бути достатньо для того, щоб у вас вийшла густа пастоподібна маса, яка не розпадається на окремі крупинки. Розподіляємо пасту, що вийшла, по торцю рулону, розрівнюємо. Потім перевертаємо рулон і змащуємо його з іншого боку.

Оброблений з обох боків рулон розміщуємо на полиці. Тепер туалетний папір став джерелом приємного запаху, а заразом своєрідним «контролером», що не дозволяє одній їжі вбирати запах іншої. Разом з цим папір поглинатиме зайву вологу і конденсат, що утворився на полицях і стінках.

РЕКЛАМА

З часом, коли рулон паперу просочиться вологою і змінить колір, його доведеться просто замінити.

Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо деякі господині кладуть в холодильник використаний чайний пакетик, а також миску з сіллю.

РЕКЛАМА

128

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші з небес

«Відкриють золотий запас»: у новому тижні на 4 знаки Зодіаку чекає грошовий достаток

Залужний

У Вінниці зал стоячи аплодував Залужному

Вогняний тигр

Ракам — приємні новини, Водоліям — важливі знайомства, Левам — вдалі перемовини: що обіцяють зорі на день Вогняного Тигра

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту