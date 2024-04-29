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Знімають водіїв прямо з рейсів: ТЦК мобілізують далекобійників одразу після в'їзду в Україну

17:26 29 квітня 2024
Фури

В Україні, де триває загальна мобілізація, міжнародні перевізники скаржаться, що при поверненні в Україну з-за кордону ТЦК знімають їх прямо з рейсів. Про це повідомляє українська Асоціація міжнародних автоперевізників, до якої звертаються постраждалі компанії.

Їх зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК. Якщо вони відмовляються, їх доставляють силою. Обіцяють, що перевірять документи і відпустять, але в результаті відправляють у військову частину на службу. Зв'язок із ними майже одразу зникає.

Автомобілі стоять на дорозі чи пункті пропуску, де їх залишили, доки інший водій їх не забере. При цьому саме мобілізовані водії несуть відповідальність за вантаж, який вони кидають на дорозі.

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Асоціація звернулася до Кабінету міністрів України, щоб він припинив таку практику. Адже транспортне забезпечення належить до життєво важливих сфер економіки.

Як писали «ФАКТИ», Верховна Рада планує багаторазово збільшити штрафи за порушення правил військового обліку.

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