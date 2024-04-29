Рада планує багаторазово збільшити штрафи за порушення правил військового обліку: суми «зашкалюють»

З середини травня має набути чинності закон щодо мобілізації, який, зокрема, передбачає оновлення військовозобов'язаними своїх даних у ТЦК та СП. Наразі в країні діють правила, які передбачають відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, у тому числій й в тому випадку, якщо людина несвоєчасно стає на військовий облік.

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Як пише «Обозреватель», штрафні санкції становлять від 510 до 850 грн, проте їх хочуть значно підвищити.

Так, Верховна Рада у першому читанні підтримала відповідний проєкт закону. Передбачалося, що він набуде чинності разом із законом про мобілізацію, що запрацює вже з 18 травня. Втім, нардепи можуть не встигнути із голосуванням у другому читанні.

Проєкт документу, зокрема, передбачає, що ТЦК та СП зможуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу — виносити постанову про це. А оскаржити штраф можна буде вже у судовому порядку.

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Передбачається, що штрафи під час військового стану будуть вищими, ніж у мирний час.

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Для громадян:

у мирний час — від 3 400 до 5 100 грн;

у особливий період (у тому числі під час воєнного стану) — від 17 000 до 25 500 грн.

Для юридичних осіб, посадових та посадових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій:

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у мирний час — від 17 000 до 34 000 грн;

у особливий період (зокрема, під час воєнного стану) — від 34 000 до 59 500 грн.

Раніше директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова розповідала про скасування статусу військовозобов'язаного «обмежено придатний». Натомість буде лише два статуси: «придатний» та «непридатний».

Фото Pixabay

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