Міністр оборони рф заявив, що окупанти продовжать наступальні операції поблизу Часового Яру, Авдіївки та Донецька. Також рф має посилити свою ракетно-дронові удари, щоб порушити українське матеріально-технічне забезпечення, йдеться у звіті Інституту вивчення війни

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Російські війська, зазначають аналітики, ще не досягли значних тактичних здобутків поблизу Часового Яру після просування до східних околиць населеного пункту на початку квітня 2024 року, але нещодавно досягли значних тактичних здобутків на північний захід від Авдіївки та незначного просування на південний захід від міста Донецьк.

«Ймовірно, шойгу намагається загалом зобразити різноманітні поточні російські наступальні операції на сході України як однаково успішні, незважаючи на неоднозначний і обмежений тактичний успіх росії на цих напрямках. Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції в найближчі тижні, щоб використати українські матеріальні обмеження напередодні очікуваного прибуття допомоги від США. Зосередженість шойгу на російських наступальних операціях поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від міста Донецьк додатково вказує на те, що російські війська, ймовірно, посилять наступ у цих районах, де вони наразі віддають перевагу ширшим наступальним операціям, а не в інших місцях уздовж фронту».

шойгу також заявив, що російські війська посилять удари по українських логістичних центрах і сховищах західної зброї. Російські війська завдали потужних ударів по українській енергетичній інфраструктурі під час ракетних ударів і ударів безпілотників у березні та квітні 2024 року, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу України та завдати довгострокової шкоди українським можливостям ведення війни та стану суспільства.

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Російські війська, ймовірно, посилять удари безпілотниками та ракетами найближчими тижнями, щоб максимально завдати шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі до того, як очікуване надходження допомоги з безпеки США почне пом’якшувати критичну нестачу ракет ППО в Україні.

Зосередженість шойгу на ударах по українській логістиці свідчить про те, що російські війська можуть змінити свій набір цілей, щоб вразити українську транспортну інфраструктуру, логістику та військові складські об’єкти, йдеться у звіті.

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Раніше повідомлялося, що у США переконані, що Україні потрібно відновити свою оборонну промисловість.

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