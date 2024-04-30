Били балістикою з касетним боєзарядом: з’явилось відео удару терористів по Одесі

Ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи вчора, 29 квітня, атакували Одесу балістичною ракетою «Іскандер» з касетним боєзарядом.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Згідно з інформацією співробітників офісу, внаслідок атаки відомо про 5 загиблих людях та понад 30 постраждалих, серед яких дві дитини й вагітні жінка.

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Наразі п'ятеро поранених перебувають у вкрай важкому стані.

«Удар було здійснено балістичною ракетою „Іскандер“ з касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети», — розповіли у Генпрокуратурі.

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Також повідомляється, що слідство наразі має підстави вважати, що рішення щодо удару по Одесі касетним боєзарядом приймалось офіцерами збройних сил країни-терориста з метою вбивства якомога більшої кількості людей.

«Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст», — додали в Генпрокуратурі.

Зазначимо, що ворог завдав ракетного удару по Одесі вчора, 29 квітня. Зокрема після атаки почалась пожежа у палаці студентів «Одеської юридичної академії». Будівлю також ще називають «Замком Гаррі Поттера». Про застосування ракети зі шрапнеллю заявив голова Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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