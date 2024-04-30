Україна в день народження капітана завдала Китаю першої поразки на чемпіонаті світу з хокею: відеоогляд матчу

У вівторок, 30 квітня, збірна України з хокею, яка розгромила на старті суперників з Естонії (8:0) та Нідерландів (4:0), провела черговий поєдинок на чемпіонаті світу у дивізіоні 1 В у столиці Литви Вільнюсі.

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Підопічні Дмитра Христича билися з командою Китаю, яка у перших зустрічах також здолала обох конкурентів. «Жовто-сині» у день народження капітана команди Ігоря Мережка продовжили свою переможну серію, впевнено розбивши представників Піднебесної — 9:0 (Мережко, 3, 38, Пересунько, 10, 37, Пангелов-Юлдашев, 12, Ворона, 14, Лялька, 24, 43, Денискін, 52).

Нагадаємо, що нещодавно наші хокеїсти розгромили китайців у товариському матчі також 9:0.

В інших поєдинках ігрового дня зіграють: Іспанія — Естонія та Литва — Нідерланди.

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Положення команд: 1. Україна — 9 очок (3 матчі; різниця шайб — 21:0); 2. Литва — 6 (2; 9:1); 3. Китай — 6 (3; 10:10); 4. Нідерланди — 0 (2; 0:7); 5. Іспанія — 0 (2; 1:10); 6. Естонія — 0 (2; 1:14).

У четвертому турі в середу, 1 травня, збірна України зіграє з командою Іспанії (початок о 12:30).

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Додамо, що зустрічі за участю «жовто-синіх» на ЧС-2024 можна дивитися у прямому ефірі на Youtube-каналі Setanta Sports, на сайті «Суспільне Спорт» та на регіональних каналах «Суспільного».

За підсумками групового турніру найкраща команда підніметься до дивізіону 1A, а найгірша вилетить до ліги 2А.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон Всесвітньої універсіади з хокею загинув на війні.

Фото ФХУ

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