Садіть огірки у ґрунт тільки так, і урожай вас приємно здивує

Весна — час пробудження природи після зими, коли садівники й городники поспішають братися до посівних робіт. Однією з найважливіших культур, які вирощують в теплий сезон, є огірки.

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Ці хрусткі, соковиті плоди — невіддільна частина літнього раціону багатьох людей, констатує Ukr.Media.

Однак для отримання багатого врожаю необхідно правильно визначити строки посіву і створити необхідні умови для росту і розвитку рослин.

По-перше, огірок — теплолюбна культура, комфортна температура для його росту і розвитку становить від 14 до 30 градусів Цельсія. Оптимальним місяцем для посіву огірків є кінець квітня і травень, коли температура вже стабільно тепла.

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По-друге, для того, щоб огірки проросли, ґрунт має прогрітися до 10−12 градусів тепла. При цьому загальна температура вночі має бути не нижчою за 10 градусів, а вдень — нижчою за 16 градусів. Раннє висівання огірків за нижчих температур або їхніх різких коливань може призвести до того, що огірки просто згниють у землі або будуть дуже довго проростати — до 20 днів.

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По-третє, швидкість проростання насіння огірків залежить від температури ґрунту. При температурі близько 20 градусів воно проклюнеться через 14 днів, при 25 градусах — через 10−12 днів, а при 30 градусах — через 7−10 днів.

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По-четверте, для посіву огірків слід вибрати правильну сонячну ділянку, захищену від холодних вітрів. Огірки можна висаджувати на грядках, де попереднього року росли капуста, картопля, цибуля, томати, перець або морква, але уникати місць, де вирощували гарбузові культури.

Також нагадаємо про поради тим, хто якраз збирається висаджувати у грунт розсаду томатів і салатного перцю.

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