Гарантія здорової розсади огірків: приготуйте це добриво і поділіться ним із сусідами

Найкраще смакують домашні огірки. Ви це добре знаєте і напевно вже підготували їхню розсаду. Якщо посіяти насіння огірків у другій половині квітня, то їх розсада буде готова до закладки в ґрунт в середині травня, коли мине ризик заморозків. Розсада огірків готова до висадки на грядку приблизно через чотири тижні після посіву, пише Wprost dom.

ВІДЕО ДНЯ

Варто подбати про майбутній урожай. Суміш води і молока — одне з найпоширеніших і ефективних органічних добрив для огірків і для розсади томатів. Завдяки цьому поживному розчину ми можемо швидко та ефективно забезпечити нашу розсаду огірків кальцієм, який є важливим інгредієнтом, необхідним для здорового розвитку овочів.

Приготувати органіку з молока і води для підгодівлі розсади огірків дуже просто і займає лічені хвилини.

Нам знадобиться знежирене молоко. Змішайте з дощовою водою (відстояною або кип’яченою) кімнатної температури. Рекомендовані пропорції 1:10, тобто один літр молока на 10 літрів води. Після змішування двох рідин розчин готовий до використання. Налийте в лійку або для позакореневого підживлення — в пульверизатор. Використовуємо як препарат для поливу розсади 1 раз в 10 днів. РЕКЛАМА

Розчин молока і води також можна використовувати для ефективного обприскування від шкідників і грибкових захворювань. Позакореневе підживлення розчином молока і води можна використовувати не тільки при вирощуванні овочів, але і декоративних рослин, наприклад сурфінії.

Раніше «ФАКТИ» публікували календар городника на травень-2024. На 9 травня сміливо плануйте посадку огірків.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

26

Читайте нас у Facebook