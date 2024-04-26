Гарантія здорової розсади огірків: приготуйте це добриво і поділіться ним із сусідами
Найкраще смакують домашні огірки. Ви це добре знаєте і напевно вже підготували їхню розсаду. Якщо посіяти насіння огірків у другій половині квітня, то їх розсада буде готова до закладки в ґрунт в середині травня, коли мине ризик заморозків. Розсада огірків готова до висадки на грядку приблизно через чотири тижні після посіву, пише Wprost dom.
Варто подбати про майбутній урожай. Суміш води і молока — одне з найпоширеніших і ефективних органічних добрив для огірків і для розсади томатів. Завдяки цьому поживному розчину ми можемо швидко та ефективно забезпечити нашу розсаду огірків кальцієм, який є важливим інгредієнтом, необхідним для здорового розвитку овочів.
Приготувати органіку з молока і води для підгодівлі розсади огірків дуже просто і займає лічені хвилини.
Нам знадобиться знежирене молоко. Змішайте з дощовою водою (відстояною або кип’яченою) кімнатної температури. Рекомендовані пропорції 1:10, тобто один літр молока на 10 літрів води. Після змішування двох рідин розчин готовий до використання. Налийте в лійку або для позакореневого підживлення — в пульверизатор.
Використовуємо як препарат для поливу розсади 1 раз в 10 днів.
Розчин молока і води також можна використовувати для ефективного обприскування від шкідників і грибкових захворювань. Позакореневе підживлення розчином молока і води можна використовувати не тільки при вирощуванні овочів, але і декоративних рослин, наприклад сурфінії.
Раніше «ФАКТИ» публікували календар городника на травень-2024. На 9 травня сміливо плануйте посадку огірків.26
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