Марганцівка у поміч: що потрібно зробити, якщо на розсаді з'явилася чорна ніжка

При висадці розсади в грунт необхідно враховувати такі чинники, як особливості місцевості, де розташована ділянка, кліматичні й погодні умови регіону, вираховуючи правильний час для цього.

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Висаджувати потрібно лише здорові рослини, а от від сіянців, що захворіли, необхідно позбутися. Це стосується й такого захворювання, як чорна ніжка. Це — коренева гниль шийки розсади. Захворювання грибкове, при активному розвитку воно призводить до загибелі рослин. Перед тим, як висаджувати сіянці в грунт, потрібно уважно оглянути стеблини. Про захворювання свідчитиме почорніння та загнивання тканини рослини на місці коріння шийки. Зазвичай чорна ніжка проявляється від моменту, коли паростки насіння, що проклюнулося, тільки з'являються над поверхнею грунту і до моменту формування розсадою двох або трьох справжніх листків. Є кілька методів боротьби із розповсюдженням цього захворювання, про які пише «Моя дача. Сад і город».

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Так, хворі паростки викидають, а здорові потрібно полити насиченим розчином марганцівки (малинового кольору). Додатково грунт зверху присипають 1 ч. л. мідного купоросу і 1 склянкою деревної золи.

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Також можна посипати грунт золою або подрібненим деревним вугіллям; полити розчином соди — 1 ч. л. порошку на 1 склянку води.

Якщо чорної ніжки на сіянцях дуже багато, здорові рослини необхідно розсадити в окремі стаканчики із свіжим грунтом. Ту землю, яка була заражена, варто знищини разом із хворими рослинами.

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Фото з відкритих джерел

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