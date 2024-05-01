Готуємося до Великодня: соковита шинка в духовці від Олексія Міля

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати закарпатський бограч з чотирма видами м’яса, запропонував ще один рецепт приготування м'яса.

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«Великодня шинка у духовці — смачна і соковита», — пише фудблогер у соцмережах та розповідає, що потрібно для приготування цієї страви. Час приготування: 80 хвилин плюс час на маринування.

Інгредієнти: 1200−1500г свинячої вирізки чи битку;

вода — 1.5−2 л;

2−3 ч. л солі. Для маринаду 50 г соєвого соусу;

70 г меду;

2 ст.л. зернистої гірчиці;

суміш спецій до м’яса — одна упаковка;

трішки сушеної зелені

вода — 50 мл.

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Приготування: Проколіть м’ясо шпажками з обох боків. Перекладіть в тарілку, залийте водою, додайте сіль і лишіть маринуватись 4 години. Злийте воду і протріть м’ясо серветкою.

Для маринаду поєднайте соєвий соус, рідкий мед, зернисту гірчицю, сушену зелень і упаковку суміші спецій до м’яса .

Залийте м'ясо та гарно промастіть маринадом з усіх сторін. Лишіть маринуватися мінімум на 6 годин, а краще довше.

Перекладіть у форму для запікання. До соусу що лишився, долийте води, змішайте, вилийте на м’ясо. Накрийте кришкою або фольгою.

Випікайте при 180 градусів 70−90 хвилин, залежно від розміру м’яса. Діставайте кожні 20 хвилин і поливайте маринадом м’ясо.

Раніше учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко запропонувала приготувати домашню шинку з курятиною.

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Фото — скріншот

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