38.09 / 38.73 41.73 / 42.51
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Найкраще готувати в казані: закарпатський бограч із чотирма видами м'яса — найсмачніший рецепт

13:47 16 січня 2024
Бограч

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати страву закарпатської кухні боб левеш, поділився ще одним смачним рецептом.

«Закарпатський бограч з чотирма видами м’яса — найсмачніший рецепт, який я куштував. Можна готувати в каструлі, але в казані буде ще смачніше», — стверджує фудблогер на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • 300 г копченої свинячої грудинки +300 г мисливських ковбасок;
  • 500 г свинячих чи телячих ребер;
  • 500 г свинячої вирізки;
  • 200 г моркви;
  • 400 г помідорів (додайте до них ложку цукру при нарізанні);
  • 220 г цибулі (2 цибулини);
  • 500 г картоплі;
  • Солодка перчина (250 г);
  • Зелень петрушки і кропу, 1шт гострого перцю (чилі), 2 ложки томатної пасти;
  • Сіль, перець, 2 ст. л копченої паприки, ч. л меленого мускату, гострий перець чилі;
  • 1ст. л гострого соусу «Ерош Пішта»;
  • 30мл олії.

Для галушок:

  • 1 яйце,
  • Сіль;
  • 70−80 г борошна

Час приготування — 3 години, вага всієї порції — 3800 г.

РЕКЛАМА

Приготування:

  • В каструлю вливаємо олію, вкидаємо нарізану грудинку, і обсмажуємо щоб вийшли шкварки.
  • Вкидаємо нарізану цибулю і копчену паприку. Постійно помішуйте, щоб паприка не підгоріла. Обсмажте 6−7 хв.
  • Вкидаємо нарізані ребра і вирізку. Заливаємо водою, а ще краще бульйоном (овочевим чи м’ясним), накриваємо кришкою і на середньому вогні готуємо 1 годину.
  • Закидаємо нарізану моркву, картоплю, перець. Додайте помідори, до яких при нарізанні всипали ложку цукру. Вкидаємо нарізані мисливські ковбаски. Та всипаємо спеції — сіль, перець, гострий перець. За наявності — обов’язково додати гострий соус «Ерош Пішта» або пару гострих перчиків і томатну пасту
  • Залийте все водою і проваріть близько 40 хв. Коли вода википатиме, доливайте ще.
  • Галушки робити не обов’язково, але з ними набагато смачніше. Розбийте яйце, посоліть, і, постійно перемішуючи, поступово додавайте борошно, поки не замісите м’яке тісто. Від тіста відщіпуйте маленькі шматочки, це і будуть галушки
  • Галушки закиньте в каструлю, додайте рублену зелень, одну гостру перчину, варіть ще 7−10 хв і готово.

Раніше фудблогер прозповідав, як приготувати гречаники у томатному соусі.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

199

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бізнес

Кар'єрне зростання та нові джерела доходу: удача чекає на п'ять знаків зодіаку на тижні 15 — 21 січня

Карти Таро

Таро-гороскоп на новий тиждень від індійських фахівців: на кого чекає зустріч з музою, а до кого завітають друзі

Знак бренду

Обходьте їх стороною: названо 7 найгірших автомобілів Opel різних років випуску, які не варто купувати за жодних умов

біль в животі

Обов’язково їжте ці продукти: як оздоровити підшлункову

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту