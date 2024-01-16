Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати страву закарпатської кухні боб левеш, поділився ще одним смачним рецептом.

«Закарпатський бограч з чотирма видами м’яса — найсмачніший рецепт, який я куштував. Можна готувати в каструлі, але в казані буде ще смачніше», — стверджує фудблогер на своїй сторінці у соцмережах.

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Інгредієнти: 300 г копченої свинячої грудинки +300 г мисливських ковбасок;

500 г свинячих чи телячих ребер;

500 г свинячої вирізки;

200 г моркви;

400 г помідорів (додайте до них ложку цукру при нарізанні);

220 г цибулі (2 цибулини);

500 г картоплі;

Солодка перчина (250 г);

Зелень петрушки і кропу, 1шт гострого перцю (чилі), 2 ложки томатної пасти;

Сіль, перець, 2 ст. л копченої паприки, ч. л меленого мускату, гострий перець чилі;

1ст. л гострого соусу «Ерош Пішта»;

30мл олії. Для галушок: 1 яйце,

Сіль;

70−80 г борошна

Час приготування — 3 години, вага всієї порції — 3800 г.

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Приготування: В каструлю вливаємо олію, вкидаємо нарізану грудинку, і обсмажуємо щоб вийшли шкварки.

Вкидаємо нарізану цибулю і копчену паприку. Постійно помішуйте, щоб паприка не підгоріла. Обсмажте 6−7 хв.

Вкидаємо нарізані ребра і вирізку. Заливаємо водою, а ще краще бульйоном (овочевим чи м’ясним), накриваємо кришкою і на середньому вогні готуємо 1 годину.

Закидаємо нарізану моркву, картоплю, перець. Додайте помідори, до яких при нарізанні всипали ложку цукру. Вкидаємо нарізані мисливські ковбаски. Та всипаємо спеції — сіль, перець, гострий перець. За наявності — обов’язково додати гострий соус «Ерош Пішта» або пару гострих перчиків і томатну пасту

Залийте все водою і проваріть близько 40 хв. Коли вода википатиме, доливайте ще.

Галушки робити не обов’язково, але з ними набагато смачніше. Розбийте яйце, посоліть, і, постійно перемішуючи, поступово додавайте борошно, поки не замісите м’яке тісто. Від тіста відщіпуйте маленькі шматочки, це і будуть галушки

Галушки закиньте в каструлю, додайте рублену зелень, одну гостру перчину, варіть ще 7−10 хв і готово.

Раніше фудблогер прозповідав, як приготувати гречаники у томатному соусі.

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Фото — скріншот

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