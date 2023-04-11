Готуємо до Великодня: найкращий рецепт шинки до святкового столу
Триває Страсний тиждень, який завершиться великим святом — Великоднем. Традиційно у четвер, який називають Чистим, господині не лише прибирали, а й займалися приготування м`ясних страв до святкового столу.
Зазвичай у великодній кошик клали не лише паски та крашанки, а й домашню ковбасу чи шинку. Оригінальний рецепт останньої пропонує «Смачно».
Інгредієнти:
- Свинячий окіст (без кістки) — 2 кг;
- Холодна вода — 1 л;
- Яблучний сік — 1 л;
- Морква — 2 шт.;
- Цибуля — 4 шт.;
- Часник — 1 зубчик;
- Селера (стебло) — 4 шт.;
- Гірчиця — 1 ст.л.;
- Кленовий сироп — половина склянки;
- Апельсиновий джем — 5 ст.л.;
- Ананас — половинка;
- Родзинки — 10 г;
- Гвоздика — 12 шт.;
- Зелень петрушки (рублена) — 1 ст.л.
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Приготування:
- Моркву нарізати крупно, цибулю — на четвертинки, часник — дрібно, селеру — на невеликі шматочки. Змішати овочі у великій каструлі разом з соком, водою, гірчицею і сиропом.
- Довести овочі до кипіння та тушкувати 30 хвилин під закритою кришкою.
- Покласти до каструлі свинину, тушкувати близько години. Зняти вогню, трохи охолодити. Шинку дістати та зняти з неї жир та шкіру.
- М`ясо покласти у посуд для запікання, налити туда рідину, в якій воно тушкувалося. Рідина має закривати дно.
- Шинку змастити джемом, зверху викласти нарізані кільцями ананаси, пришпилити їх до м’яса гвоздикою і родзинками.
- Готувати у розігрітій до 160 градусів духовці протягом 30−45 хвилин, періодично поливаючи м’ясо соком.
Раніше фудблогерка та волонтерка із Запорізької області Марина Гармаш поділилася рецептом домашньої рубаної ковбаси, яку в їхніх краях часто готують на свята.
Фото Pixabay72
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