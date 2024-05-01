Мобілізація по-новому та тарифи по-старому: що зміниться для українців з 1 травня

У травні 2024 року на українців очікує низка змін у зв'язку із набранням чинності низки нормативних актів і законів. Зокрема, з 18 травня почне працювати новий закон про мобілізацію.

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Так, призовний вік знижено з 27 до 25 років. Після набрання чинності документом військовозобов'язаним дається два місяці на уточнення своїх даних у ТЦК та СП та проходження медичної комісії. Не буде більше статусу «обмежено придатний» — залишаться лише «придатний» та «непридатний».

Також з 1 травня набуває чинності нове правило дорожнього руху — відтепер водії цілий рік мають включати ближнє світло фар поза населеними пунктами. Раніше це правило діяло лише в холодну пору року — з 1 жовтня до 1 травня. Штраф за порушення цього правила — 425 — 510 гривень.

Як пише «Економічна правда», «Укрзалізниця» у тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+. Потяг № 761/762 Київ — Одеса вирушатиме з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправлятиметься в ті самі дати о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:50.

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З 1 травня 2024 року в Електронному кабінеті платника стане доступним отримання Виписки про стан розрахунків, починаючи з 2013 року за кожен рік окремо та у розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Для отримання виписки потрібно створити «Запит про отримання виписки про стан розрахунків із бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС».

Також у травні частині пенсіонерів перерахують пенсій — йдеться про людей, яким виповниться 70, 75 чи 80 років. Після досягнення цього віку вони мають право на надбавки:

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від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 грн.

З 1 травня житлові субсидії на неопалювальний сезон для більшості одержувачів призначать автоматично. Проте деяким категоріям громадян необхідно подавати для їхнього нарахування заяву та декларацію про доходи та витрати.

Звертатися потрібно в тому випадку, якщо:

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заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Якщо заяву на субсидію подати після початку неопалюваного сезону, виплати нараховуватимуться з місяця подання документів, але не раніше.

А у компанії «Нафтогаз України» заявили, що з 1 травня тарифи на газ для побутових споживачів ще на рік, до травня 2025 року, залишаться незмінними — 7,96 гривні за кубометр.

Також у травні не планується зростання цін на електроенергію — Кабмін продовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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