Збірна України з хокею не без проблем обіграла аутсайдера на чемпіонаті світу: відеоогляд матчу

У середу, 1 травня, збірна України з хокею, яка розгромила у стартових зустрічах команди Естонії (8:0), Нідерландів (4:0) та Китаю (9:0), провела черговий матч на чемпіонаті світу в дивізіоні 1 В у столиці Литви Вільнюсі.

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«Жовто-сині» абсолютно несподівано відчували проблеми в протистоянні з аутсайдером ліги командою Іспанії, вперше на турнірі поступаючись у рахунку, хоча все ж таки дотиснули жителів півдня в третьому періоді — 6:1 (Трахт, 37, 58, Садовіков, 44, 52, Кривошапкін, 46, Захаров, 50 — Гонсалес, 24).

Ще у двох поєдинках ігрового дня зіграють: Естонія — Нідерланди та Китай — Литва.

Становище команд: Україна — 12 очок (4 матчі; різниця шайб — 27:1); 2. Литва — 9 (3; 12:3); 3. Китай — 6 (3; 10:10); 4. Естонія — 2 (3; 5:17); 5. Іспанія — 1 (4; 5:20); 6. Нідерланди — 0 (3; 2:10).

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У вирішальному матчі у п'ятницю, 3 травня, збірна України зіграє з господарями льоду командою Литви (початок -о 19:30).

Додамо, що зустрічі за участю «жовто-синіх» на ЧС-2024 можна дивитися у прямому ефірі на Youtube-каналі Setanta Sports, на сайті «Супільне Спорт» та на регіональних каналах «Суспільного».

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За підсумками групового турніру найкраща команда підніметься до дивізіону 1A, а найгірша вилетить до ліги 2А.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув призер чемпіонату України з хокею.

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Фото ФХУ

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