Ворог активізував наступ на Часів Яр: що говорять в ЗСУ

На українсько-російському фронті посилилися бої за контроль над стратегічним містом Часів Яр (Донецька область). Про це в ефірі телемарафону розповів прес-офіцер 26 артилерійської бригади ЗСУ ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, ворог явно прагне піднести своєму «фюреру» подарунок у вигляді чергової «перемоги» до 9 травня, тому активно використовує бронетехніку, піхоту, а також постійно використовує керовані авіаційні бомби.

«Ворог не може охопити Часів Яр з флангів… Вони штурмують безпосередньо як і піхотою, окремими групами, це у них така тактика вже більш давня, так і намагаються залучати як танки, так і бойові броньовані машини… На сьогодні у нього (ворога. — Авт.) ще в повітрі є перевага, і він постійно використовує», — заявив офіцер.

Також про посилення боїв за місто говорять і аналітики DeepState. Згідно з їх картою бойових дій станом на 2 травня, загарбники здійснюють наступальні дії на Часів Яр щонайменше з 5 напрямків.

РЕКЛАМА

Своєю чергою журналісти Associated Press оприлюднили свіже відео з безпілотника, яке наочно демонструє масштабні руйнування

РЕКЛАМА

«Місто, у якому колись проживало 12 000 людей, стало практично безлюдне», — коментують журналісти видання, зазначаючи, що захоплення Часова Яра забезпечить контроль над вершиною пагорба, з якої можна буде «атакувати інші міста, що складають опору східної оборони України».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що раніше західні аналітики зробили висновок, що під час третього літа бойових дій на фронті очікується черговий зсув, коли росія відновить свій наступ, а Україна, відповідно, адаптує свою оборонну стратегію.

136

Читайте нас у Facebook