Горілку залиште вдома, а ось хрін та сіль не забудьте: що покласти в кошик для освячення в церкві на Великдень

Наближається одне з найголовніших християнських свят — Великдень. І традиційно, цього дня після богослужіння в церкві освячують паску та іншу їжу. Однак класти у великодній кошик для освячення можна далеко не все. Існують заборони, про які необхідно знати, пише На пенсії.

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У великодній кошик ні в якому разі не можна класти для освячення:

• будь-який алкоголь за винятком кагору;

• слабоалкогольні напої;

• кров'яну ковбасу.

Крім того, заборонено приносити до церкви матеріальні цінності — гроші, ключі, прикраси. Також попри одну з найпоширеніших думок, ніж у церкві освячувати також не потрібно. Дехто вважає, що розрізати освячені продукти можна лише освяченим ножем, але це помилка.

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Продукти у великодньому кошику мають символічне значення, тому є чіткий перелік того, що потрібно освятити. Це:

• паска, яка символізує воскресле тіло Христа та перемогу життя над смертю;

• крашанки, які символізують те саме, що й паска;

• молочні продукти, сир, олія, що символізують Божу благодать;

• м'ясні продукти, що символізують жертовне ягня;

• хрін, що символізує коріння віри у Воскресіння Христа;

• сіль, що символізує зв'язок між Богом та його народом (під час Нагірної проповіді Ісус назвав учнів «сіллю землі»);

• кагор, який символізує кров Христа.

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Крім продуктів також можна освятити свічки, рушник, воду та гілочки верби.

Раніше «ФАКТИ» писали, що можна і що не варто робити напередодні Великодня.

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Фото: portal.lviv.ua/

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