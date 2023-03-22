Газова плита, стільниця та м’які меблі: що й чому не можна мити водою

Ніщо не може зрівнятися з очисною силою води. Це універсальний засіб для змивання бруду. Але є речі, які не можна чистити водою, бо вона, швидше за все, завдасть більше шкоди, ніж принесе користі. Наприклад, може залишити плями або, що ще гірше, спричинити незворотні пошкодження. Тож перш ніж наповнити відро або намочити ганчірку, пам'ятайте про речі, які ніколи не можна чистити водою в домашніх умовах, пише tomsguide.com.

Паркетна та ламінована підлога — це поверхні точно не для води. Якщо ви регулярно замочуєте паркетну підлогу, вода може просочитися всередину деревини, руйнуючи захисний герметик. Це неминуче призведе до викривлення, розбухання або зміни кольору з часом. Це не тільки погіршить якість підлогового покриття, але й зіпсує загальний естетичний вигляд приміщення. Якщо ви все ж таки використовуєте воду, переконайтеся, що швабра просто волога, а не мокра, і ніколи не допускайте, щоб вода осідала на поверхні. Те ж саме стосується очищення дерев'яних меблів. Регулярно витирайте пил з меблів ганчіркою з мікрофібри та використовуйте поліроль для меблів або олію.

Плями на газовій плиті не рекомендується відмивати водою. Запальники на газовій плиті надзвичайно чутливі до води, їх не можна мочити. Крім того, очищення конфорок газової плити водою може назавжди пошкодити їхнє покриття.

Не використовуйте воду для догляду за срібними прикрасами, столовим приладдям чи латунними аксесуарами, щоб зберегти їхній бездоганний блиск. Насправді вода зробить все навпаки та призведе до потьмяніння. Це відбувається тому, що вода видаляє захисний лак або герметик, який використовується для обробки більшості виробів з латуні та срібла.

Також дуже погана ідея — використати воду для видалення бруду з екрана комп'ютера або телефону. Це стосується будь-якої електроніки у будинку, включно з телевізором та пультами дистанційного керування. Щоб правильно очистити екран комп'ютера, використовуйте м'які серветки з мікрофібри. Також ніколи не розпилюйте рідкі мийні засоби безпосередньо на електроніку, щоб уникнути її пошкодження.

Чистка оксамитового дивану, м'яких меблів або замшевого взуття також часто може бути складною. Однак не використовуйте воду для прання цих делікатних тканин. Вона не тільки може залишити плями, сліди та розводи, але й призвести до усадки та зминання тканини. Якщо ви хочете зберегти ці м'які ворсисті тканини бездоганними, часто видаляйте бруд пилосмоком з м'якою щіткою.

На кухонних стільницях легко з'являються плями. Однак, якщо у вас мармурова або кам'яна стільниця, ніколи не використовуйте воду для її очищення. Це пористі матеріали, вода може їх пошкодити та видалити захисний герметик.

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