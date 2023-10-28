Врятуйте свій одяг від жирних плям за допомогою цих порад

Жирні плями не розчиняються у воді, тому вони не виполіскуються при звичайному пранні. На щастя, є багато способів вивести масні плями з тканини за допомогою засобів, які, ймовірно, вже є у вас вдома, пише wikihow.com.

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Рідке мило для посуду безпечно розщеплює олію та жир на будь-якому типі тканини. Обирайте засіб для посуду, який має спеціальне маркування для розчинення олії, оскільки він часто містить особливий вид бактерій, що живляться олією. Засіб для посуду може працювати як на застарілих плямах, так і на свіжих. Промокніть надлишки жиру паперовим рушником. Нанесіть на пляму мило для посуду і втирайте його старою зубною щіткою. Залиште засіб приблизно на 30 хвилин, щоб він вбрався в тканину. Закиньте одяг у пральну машину на найтепліший режим, який може безпечно витримати тканина. Висушіть одяг, якщо плями більше не видно. Якщо жир залишився, висушіть одяг на повітрі, оскільки тепло від сушарки вбере пляму в тканину.

Харчова сода витягує жир з тканини й повністю поглинає його. Вона особливо добре працює на щільних тканинах, таких як денім, але вона ефективна на будь-якому типі одягу. Просто не забудьте протестувати соду на непомітній ділянці, перш ніж використовувати її для обробки плями. Змішайте рівні частини харчової соди з теплою водою, щоб утворилася паста. Нанесіть пасту на пляму круговими рухами за допомогою старої зубної щітки, поки пляма не почне зникати. Виперіть одяг звичайним пральним засобом на найтеплішому режимі, який витримує тканина. Для більшої ефективності додайте у воду трохи дистильованого білого оцту, щоб вивести пляму.

Дитяча присипка виводить будь-які мокрі жирні плями з тканини. Вона має чудові абсорбівні властивості й природним чином витягує олію з плями на вашому одязі. Дитяча присипка також добре працює на делікатних тканинах, таких як шовк і атлас. Якщо у вас немає дитячої присипки, підійде тальк. Промокніть надлишки олії паперовим рушником. Присипте пляму дитячою присипкою так, щоб вона була повністю покрита. Залиште дитячу присипку на ніч, щоб вона ввібрала весь жир. Струсіть або зчистьте присипку старою зубною щіткою. Виперіть виріб у звичайному режимі, дотримуючись інструкцій на етикетці.

Паста з кукурудзяного крохмалю допомагає вивести жир з будь-якого типу тканини. Він чудово підходить для делікатних тканин і замші, оскільки не залишає плям і не знебарвлює тканину. Зробіть пасту з рівних частин кукурудзяного крохмалю та води. Нанесіть пасту на жирну пляму так, щоб вона була повністю покрита. Залиште пасту на плямі до повного висихання. Видаліть надлишки кукурудзяного крохмалю щіткою або пилотягом з одягу. Далі можете прати.

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Доречі, багато хто з господинь додають аспірин під час прання, бо це дешевий і ефективний спосіб для для відбілювання білизни і видалення плям.

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