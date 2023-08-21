Допоможе господарське мило: як вивести плями з дивану

Плями на одязі завжди додають зайвого клопоту. А плями на м’яких меблях та килимах і поготів. Тканинні дивани мають багато переваг. Вони м'які, зручні та універсальні, проте їх може бути важко чистити, особливо коли справа доходить до видалення плям. Те, наскільки легко вивести пляму, залежить від того, що це за пляма, а також від типу тканини. Однак найкраще видаляти будь-які плями якомога швидше, пише видання HG.

Ви можете видалити плями з дивана або килима за допомогою шампуню. Нанесіть шампунь нерозбавленим на пляму, а потім «помасажуйте» вологою ганчіркою або губкою.

Розчиніть кілька ложок харчової соди в гарячій воді. Нанесіть цю суміш на пляму за допомогою губки, а потім витріть пляму ганчіркою. Але цей метод не підходить для видалення застарілої, всохлої плями.

Ви також можете використовувати праску для видалення деяких плям з тканини, однак будьте обережні з температурою. Спочатку приготуйте суміш з гарячої води і невеликої кількості миючого засобу. Нанесіть рясно на пляму, доки вона не стане вологою. Залиште на кілька хвилин, щоб вбралося, потім накрийте пляму тканиною і пропрасуйте, доки пляма не висохне.

М'яке господарське мило часто використовується для видалення плям. Приготуйте суміш з теплої води і м'якого господарського мила, а потім за допомогою губки потріть пляму на дивані або килимі. Потім витріть пляму рушником і залиште висихати на повітрі.

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