МОЗ змінило правила отримання та використання електронних рецептів: що важливо знати

У Міністерстві охорони здоров`я повідомили про зміни у правилах отримання та використання електронних рецептів на ліки.

Якщо раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань, а у всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі, то наразі ця вимога не є обовʼязковою, зазначають в МОЗ.

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Це означає, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта. Виняток — пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію

Лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

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Збільшено й термін дії є-рецепту на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом — 90 календарних днів замість 30 днів, як було раніше.

Втім, термін дії рецептів на наркотичні лікарські засоби не збільшили — він становить 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби — 30 календарних днів.

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У міністерстві також нагадали, що відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів в аптеці починає здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Так пацієнти, які проходять складне лікування та потребують знеболення, зможуть отримувати рецепт на такі ліки у більш зручний спосіб. При цьому паперовий рецепт продовжує діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для призначення екстемпоральних наркотичних лікарських засобів (тобто таких, що виготовляються в аптеці).

Раніше в МОЗ роз'яснили, чи потрібен електронне направлення до приватного лікаря і які лікарі приймають взагалі без направлень.

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Фото Pixabay

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