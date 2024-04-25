Частина зброї, яку мають відправити в Україну, знаходиться в Польщі

Значна частина зброї, яка має бути відправлена в Україну, вже знаходиться на складах у Польщі та Німеччині, повідомляє CNN з посиланням на американське джерело, пов'язане з наданням військової допомоги. Представники США цю інформацію не підтверджують, пише rmf24.

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Розміщення зброї в Польщі та Німеччині значно скоротило б час транспортування, зазначає CNN. За даними джерел, артилерійські снаряди стануть одними з перших засобів, що потраплять до українських військових.

За даними видання, українська влада стикається з серйозною матеріально-технічною проблемою, пов’язаною з отриманням озброєнь і техніки. Як наголошується, військова перевага 10:1, яку зараз має росія над Україною, швидко не скоротиться.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США ухвалила пакет допомоги Україні на суму майже 61 мільярд доларів. Акт був підтриманий переважною більшістю конгресменів від обох партій, 311 голосами проти 112. Далі Сенат також переважною більшістю голосів проголосував за ухвалення пакета допомоги. «За» проголосувало 79 сенаторів, «проти» — 18.

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