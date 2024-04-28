Перші пасинки не видаляйте: як збільшити урожай помідорів у 8 разів — саджаємо томати по методу Маслова

Збільшити врожай томатів можна за допомогою правильного своєчасного підживлення.

Також забезпечити отримання великої кількості плодів можна за допомогою потужної кореневої системи, яку можна розвинути двома способами, пише ресурс «Моє село».

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Перший — це посадка розсади не вертикально, як це зазвичай прийнято, а лежачи.

У заздалегідь підготовлену борозну укладіть не тільки коріння, але 2/3 стебла, попередньо видаливши з цієї частини листя.

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Засипте шаром ґрунту в 10−12 см.

Укладайте томати тільки з півдня на північ, щоб вони в міру зростання тяглися до сонця, випрямлялись і зростали вертикально.

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Через деякий час на закопаній частині стебла утворяться корені, які включаться в загальну систему харчування.

Даний спосіб під силу досвідченим садівникам та городникам, тому рекомендуємо обрати варіант № 2.

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Він полягає в тому, що деякі пасинки на помідорових рослинах треба не видаляти, а використовувати для зміцнення кореневої системи.

Робиться це дуже просто.

Перші бічні пагони-пасинки не видаляйте, а дайте їм відрости подовше.

Приберіть з них листя, опустіть до землі і прикрийте шаром ґрунту в 10−12 см. Такі пагони швидко підуть у зріст, тому через місяць ви майже не зможете відрізнити їх від основної рослини і по висоті, і за кількістю стиглих плодів.

Чи можливо використати цей метод, коли помідорна розсада вже висаджена в ґрунт звичайним методом? Так! Для цього висадіть розсаду вертикальним способом в ґрунт неопалюваної теплиці.

Дайте їй трохи часу, щоб відрости, а потім на стадії початку плодоношення, пересадіть її, використовуючи попередній метод.

Також нагадаємо про прості правила, дотримання яких врятує вашу редиску від гіркого смаку.

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