Буковинська капронова бабка від Євгена Клопотенка: страва, яка достойна світового визнання (відео)
Після автентичних вареників з запустою та поліських штурханців українського дослідники старовинних кулінарних традицій Євгена Клопотенка потягнуло на солоденьке. Він вирішив не зраджувати собі і знайшов в давніх кулінарних книгах рецепт українського аналога панна-коти, а саме буковинської капронової баби.
«Майже загублений (рецепт. — Авт.), її смак відтепер зайняв моє серце і ніяк не виходить з голови», — зізнається кулінар на відео.
Щоб приготувати такий смаколик, йому знадобилося:
- 300 г борошна
- 10 яєць
- 230 г цукру
- 200 мл олії
- 250 мл кефіру
- 500 мл молока
- 1 ст. л соди або розпушувача
- 30 мл горілки.
Приготування
Змішайте борошно, цукор, додайте олію, збиті окремо яйця, кефір і молоко, горілку й соду. Замісіть тісто.
Змастіть дно казанка олією. Помістіть туди тісто. Закрийте фольгою.
Випікайте за температури 200−220 °С 90 хвилин, після чого температуру треба знизити до 100 °C і випікати ще 90 хвилин. Вимкніть духовку й залишште там бабу на 30 хвилин.
Цікаво, що цей десерт має молдавське коріння (місцеві називають його чорною бабкою або ж бабцею нягре).
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