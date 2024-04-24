Буковинська капронова бабка від Євгена Клопотенка: страва, яка достойна світового визнання (відео)

Після автентичних вареників з запустою та поліських штурханців українського дослідники старовинних кулінарних традицій Євгена Клопотенка потягнуло на солоденьке. Він вирішив не зраджувати собі і знайшов в давніх кулінарних книгах рецепт українського аналога панна-коти, а саме буковинської капронової баби.

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«Майже загублений (рецепт. — Авт.), її смак відтепер зайняв моє серце і ніяк не виходить з голови», — зізнається кулінар на відео.

Щоб приготувати такий смаколик, йому знадобилося:

300 г борошна

10 яєць

230 г цукру

200 мл олії

250 мл кефіру

500 мл молока

1 ст. л соди або розпушувача

30 мл горілки.

Приготування

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Змішайте борошно, цукор, додайте олію, збиті окремо яйця, кефір і молоко, горілку й соду. Замісіть тісто.

Змастіть дно казанка олією. Помістіть туди тісто. Закрийте фольгою.

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Випікайте за температури 200−220 °С 90 хвилин, після чого температуру треба знизити до 100 °C і випікати ще 90 хвилин. Вимкніть духовку й залишште там бабу на 30 хвилин.

Цікаво, що цей десерт має молдавське коріння (місцеві називають його чорною бабкою або ж бабцею нягре).

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Нагадаємо також про рецепт корисного десерту з морквою від львівської «колеги» Євгена Клопотенка Лілії Цвіт.

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