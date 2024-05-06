Салат з огірків, помідорів та з часником: швидкий, смачний та корисний
Які тільки салати не вміють готувати наші господині. Але немає нічого простішого, ніж цей ароматний і корисний салат з огірків та помідорів. Рецепт дуже простий, і його приготування займає лише кілька хвилин, пише Beszamel.
Складники:
- 6 огірків
- 4 помідори
- 3 зубчики часнику
- 2 столові ложки оливкової олії
- 2 столові ложки подрібненої петрушки
- 1 чайна ложка цукру
- Сіль, перець
Приготування:
Огірки та вимиті помідори нарізати невеликими кубиками і покласти в миску. Додати пропущений через прес часник. Додати петрушку. Влити оливкову олію, приправити сіллю, перцем і цукром. Перемішати та поставити в холодильник на 15 хвилин. Подавати як доповнення до м'ясних та вегетаріанських страв.
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