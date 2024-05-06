Салат з огірків, помідорів та з часником: швидкий, смачний та корисний

Які тільки салати не вміють готувати наші господині. Але немає нічого простішого, ніж цей ароматний і корисний салат з огірків та помідорів. Рецепт дуже простий, і його приготування займає лише кілька хвилин, пише Beszamel.

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Складники: 6 огірків

4 помідори

3 зубчики часнику

2 столові ложки оливкової олії

2 столові ложки подрібненої петрушки

1 чайна ложка цукру

Сіль, перець

Приготування:

Огірки та вимиті помідори нарізати невеликими кубиками і покласти в миску. Додати пропущений через прес часник. Додати петрушку. Влити оливкову олію, приправити сіллю, перцем і цукром. Перемішати та поставити в холодильник на 15 хвилин. Подавати як доповнення до м'ясних та вегетаріанських страв.

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