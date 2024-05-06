39.30 / 39.81 42.27 / 42.93
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат з огірків, помідорів та з часником: швидкий, смачний та корисний

20:19 6 травня 2024
Салат з огірків, помідорів та з часником

Які тільки салати не вміють готувати наші господині. Але немає нічого простішого, ніж цей ароматний і корисний салат з огірків та помідорів. Рецепт дуже простий, і його приготування займає лише кілька хвилин, пише Beszamel.

Складники:

  • 6 огірків
  • 4 помідори
  • 3 зубчики часнику
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • 2 столові ложки подрібненої петрушки
  • 1 чайна ложка цукру
  • Сіль, перець

Приготування:

Огірки та вимиті помідори нарізати невеликими кубиками і покласти в миску. Додати пропущений через прес часник. Додати петрушку. Влити оливкову олію, приправити сіллю, перцем і цукром. Перемішати та поставити в холодильник на 15 хвилин. Подавати як доповнення до м'ясних та вегетаріанських страв.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт барвистого салату з моркви, яблука та цибулі-порею.

РЕКЛАМА

120

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оформлення картки

Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

військові

Брехня не пройде: в Генштабі пояснили, як патрулі на вулицях перевірятимуть дані чоловіків

Штрафні санкції за порушення норм мобілізації

Штрафи для ухилянтів переглянули: нардеп розповів, що загрожує за неявку до ТЦК і як будуть стягувати гроші

Гороскоп

Близнюкам — нові знайомства, Стрільцям — радісні звістки, а Козерогам — вдалі поїздки: що обіцяють зорі та астрологи на 6 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту