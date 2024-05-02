Салат із редискою та авокадо: смачно та корисно

Редиска на ринку — один із вісників весни. Купувати її краще з бадиллям, тоді вона довше зберігає свою свіжість. Сортів редиски зараз багато. Який смачніший, вирішувати вам. Редиска добре поєднується зі свіжим огірком, яйцем, кропом і зеленою цибулею в салаті зі сметаною або майонезом. Але це не єдиний варіант. Чи пробували ви поєднувати редиску з авокадо? Якщо ні, варто поекспериментувати і скласти свою думку.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом салату з редискою та авокадо поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей салат смачний і ситний, адже до нього також входить картопля, — говорить Ардія Діаманті. — Усі інгредієнти можна різати досить крупно. Замість сметани можна використовувати йогурт.

Салат із редискою та авокадо (на дві порції) Картопля — 4 шт.

Редис — 4 шт.

Авокадо — 2 шт.

Яйце відварене — 2 шт.

Часник молодий — 4 зубчики

Шпинат або інша улюблена зелень (за смаком)

Сіль (за смаком)

Сметана — 2 столові ложки

Картоплю відварити, порізати кубиками, з'єднати з відвареними порізаними яйцями. Додати авокадо та редис, а також улюблену зелень і часник. Усе добре змішати. Посолити. Заправити сметаною.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з «відбивної» редиски, а також те, що з бадилля редиски, буряка та моркви можна приготувати чимало смачних страв.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

39

Читайте нас у Facebook