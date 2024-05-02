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Салат із редискою та авокадо: смачно та корисно

22:25 3 травня 2024
Салат з редискою та авокадо

Редиска на ринку — один із вісників весни. Купувати її краще з бадиллям, тоді вона довше зберігає свою свіжість. Сортів редиски зараз багато. Який смачніший, вирішувати вам. Редиска добре поєднується зі свіжим огірком, яйцем, кропом і зеленою цибулею в салаті зі сметаною або майонезом. Але це не єдиний варіант. Чи пробували ви поєднувати редиску з авокадо? Якщо ні, варто поекспериментувати і скласти свою думку.

Рецептом салату з редискою та авокадо поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей салат смачний і ситний, адже до нього також входить картопля, — говорить Ардія Діаманті. — Усі інгредієнти можна різати досить крупно. Замість сметани можна використовувати йогурт.

Салат із редискою та авокадо (на дві порції)

  • Картопля — 4 шт.
  • Редис — 4 шт.
  • Авокадо — 2 шт.
  • Яйце відварене — 2 шт.
  • Часник молодий — 4 зубчики
  • Шпинат або інша улюблена зелень (за смаком)
  • Сіль (за смаком)
  • Сметана — 2 столові ложки

Картоплю відварити, порізати кубиками, з'єднати з відвареними порізаними яйцями. Додати авокадо та редис, а також улюблену зелень і часник. Усе добре змішати. Посолити. Заправити сметаною.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з «відбивної» редиски, а також те, що з бадилля редиски, буряка та моркви можна приготувати чимало смачних страв.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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