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Неймовірно смачний салат з пастою та овочами: простий рецепт

22:25 2 травня 2024
салат

Салати з пастою популярні у багатьох ресторанах. Ця страва ситна, що багатьом подобається. Пасту доповнюють овочами, куркою чи шинкою. Така страва готується легко та просто. І якщо ви ще не куштували салати з пастою, можете це зробити найближчим часом. Почастуйте стравою рідних і близьких і дізнайтеся їхню думку. Додайте в салат улюблені інгредієнти — наприклад, болгарський перець, редиску, сир… Орієнтуйтесь на свій смак та смаки ваших рідних.

Рецептом салату з пастою та овочами поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

Салат з пастою та овочами

Огірки (2 шт. середньої величини)

Помідор (1 великий)

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Консервований нут або квасоля — 3−4 столові ложки

Зелень та зелена цибуля (до смаку)

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Відварені макарони (за смаком)

Для заправки

2 столові ложки соняшникової або оливкової олії

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Сіль та цукор до смаку

1 чайна ложка гірчиці у зернах

Перець

1 столова ложка лимонного соку або винного оцту

Огірок і помідор нарізати, додати цибулю та свіжу зелень, консервований нут або квасолю. Змішати, заправити соусом із вищезазначених інгредієнтів.

І смачного!

Раніше українська співачка та кулінарна блогерка Ганна Конда поділилася рецептом салату з огірком та курячим філе.

Читайте також: Новий смак звичних продуктів: салат «не для вечері» від дієтологині Світлани Фус

Фото з альбому Елли Іванової

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