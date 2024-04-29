Неймовірно смачний салат з пастою та овочами: простий рецепт
Салати з пастою популярні у багатьох ресторанах. Ця страва ситна, що багатьом подобається. Пасту доповнюють овочами, куркою чи шинкою. Така страва готується легко та просто. І якщо ви ще не куштували салати з пастою, можете це зробити найближчим часом. Почастуйте стравою рідних і близьких і дізнайтеся їхню думку. Додайте в салат улюблені інгредієнти — наприклад, болгарський перець, редиску, сир… Орієнтуйтесь на свій смак та смаки ваших рідних.
Рецептом салату з пастою та овочами поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
Салат з пастою та овочами
Огірки (2 шт. середньої величини)
Помідор (1 великий)
Консервований нут або квасоля — 3−4 столові ложки
Зелень та зелена цибуля (до смаку)
Відварені макарони (за смаком)
Для заправки
2 столові ложки соняшникової або оливкової олії
Сіль та цукор до смаку
1 чайна ложка гірчиці у зернах
Перець
1 столова ложка лимонного соку або винного оцту
Огірок і помідор нарізати, додати цибулю та свіжу зелень, консервований нут або квасолю. Змішати, заправити соусом із вищезазначених інгредієнтів.
І смачного!
Раніше українська співачка та кулінарна блогерка Ганна Конда поділилася рецептом салату з огірком та курячим філе.
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Фото з альбому Елли Іванової55
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