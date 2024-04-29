Неймовірно смачний салат з пастою та овочами: простий рецепт

Салати з пастою популярні у багатьох ресторанах. Ця страва ситна, що багатьом подобається. Пасту доповнюють овочами, куркою чи шинкою. Така страва готується легко та просто. І якщо ви ще не куштували салати з пастою, можете це зробити найближчим часом. Почастуйте стравою рідних і близьких і дізнайтеся їхню думку. Додайте в салат улюблені інгредієнти — наприклад, болгарський перець, редиску, сир… Орієнтуйтесь на свій смак та смаки ваших рідних.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом салату з пастою та овочами поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

Салат з пастою та овочами Огірки (2 шт. середньої величини) Помідор (1 великий) РЕКЛАМА Консервований нут або квасоля — 3−4 столові ложки Зелень та зелена цибуля (до смаку) РЕКЛАМА Відварені макарони (за смаком) Для заправки 2 столові ложки соняшникової або оливкової олії РЕКЛАМА Сіль та цукор до смаку 1 чайна ложка гірчиці у зернах Перець 1 столова ложка лимонного соку або винного оцту Огірок і помідор нарізати, додати цибулю та свіжу зелень, консервований нут або квасолю. Змішати, заправити соусом із вищезазначених інгредієнтів. І смачного!

Раніше українська співачка та кулінарна блогерка Ганна Конда поділилася рецептом салату з огірком та курячим філе.

Фото з альбому Елли Іванової

55

Читайте нас у Facebook