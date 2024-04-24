«Дуже схожий на маму»: як шанувальники відреагували на новий портрет принца Луї, який опублікувала королівська родина

Принцу Луї, який може стати справжнім викликом для Кейт Міддлтон, нещодавно виповнилось шість років. З нагоди свята принц і принцеса Уельські порадували шанувальників королівської сім’ї.

ВІДЕО ДНЯ

У день народження молодшого сина принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували нову фотографію принца Луї. Як повідомляє Hello!, це невідредагована світлина крупним планом, зроблена Кейт Міддлтон у Віндзорі. На фото Луї посміхається на камеру, лежачи босоніж на ковдрі на траві. Шанувальники принца Вільяма та Кейт в Instagram жваво коментували світлину і засипали принца Луї побажаннями.

«Подобається типовий спокійний і безтурботний стиль фотографії принцеси Уельської. З 6-м днем народження, принц Луї!» — написав один з численних дописувачів.

Інший прокоментував: «Як дорого! Яка мила посмішка! З 6-м днем народження, принце Луї! Дякуємо, що поділилися з нами новою фотографією, принцесо». Ще один додав: «Дякую за чарівну фотографією. Вітаю маленького принца Луї з днем народження!»

РЕКЛАМА

Кілька фоловерів відзначили схожість Луї з принцесою Кейт: «Виглядає так само, як Кейт! Коштовне фото», «Дуже схожий на свою маму».

Відзначимо, що принца Луї сфотографували вперше після публікації скандального портрета принцеси Уельської з нагоди Дня матері, на якому Кейт Міддлтон з трьома дітьми позували в їхньому домі у Віндзорі. Принцеса публічно вибачилася після того, як ЗМІ виявили сліди редагування зображення.

РЕКЛАМА

Молодшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, який народився 23 квітня 2018 року в лікарні Святої Марії в Лондоні, публіка востаннє бачила на Різдво. Тоді в королівському маєтку Сандрінгем згідно святкової традиції королівська сім’я у повному складі відвідала церкву.

Нагадаємо, раніше принцеса Уельська відповіла на повідомлення шанувальників, порушивши традицію. Кейт Міддлтон подякувала прихильникам за численні побажання одужання від раку, але не додала до листівки жодного свого фото.

РЕКЛАМА

100

Читайте нас у Facebook