Порушення традиції та прояв поваги до королеви Єлизавети: королівська родина опублікувала новий портрет принцеси Шарлотти

В офіційному акаунті принца та принцеси Уельських в Інстаграм опублікували фотографію принцеси Шарлотти з нагоди її 9-річчя.

Як і у випадку з принцом Луї, портрет було оприлюднено по обіді, що порушило давню традицію: розміщувати портрети дітей тільки рано-вранці.

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Крім того, на портреті розгледіли данину поваги королеві Єлизаветі: Шарлотта позує поруч із кущем троянд, які названі на честь її бабусі.

Весняне фото принцеси

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Останнім часом кожна дія членів королівської сім'ї викликає безліч чуток: відколи Кейт Міддлтон перестала виходити у світ після Різдва. У мережі завірусилося безліч конспірологічних теорій, починаючи від припущень про позашлюбну дитину принца Вільяма і до смерті Кейт Міддлтон. Королівська сім'я намагалася їх спростувати, але лише провокувала дедалі більші дискусії. Зрештою, Кейт оголосила, що хвора на рак і зараз проходить лікування, тому і не з'являється на публіці. Але навіть це не всіх переконало: у відеозверненні Кейт знайшли багато нестиковок.

Запізнення з портретом принца Луї теж викликало плітки: у цьому побачили натяк на те, що в сім'ї щось негаразд. До того ж у мережі завірусилося відео, в якому Кейт Міддлтон виходить із пологового будинку у сукні героїні з фільму «Дитина Розмарі». Справа в тому, що за сюжетом картини героїня Міа Ферроу народила Антихриста.

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А пізніше шанувальників налякала й чорно-біла фотографія з весілля Кейт та Вільяма з нагоди їхньої 13-ї річниці.

"Страшне" весільне фото принца і прицеси

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«Чому чорно-біле фото? О боже, я ледь непритомніла,» — говорить коментар однієї з підписниць пари, що набрав вже більше 11 тисяч лайків, і подібних обурених реакцій в мережі безліч.

Тобто, схоже на те, що піаром принца і принцеси зайнялись не зовсім компетентні люди, які можуть нашкодити їх репутації.

Нагадаємо, раніше королівська експертка докладно розповіла, з якими викликами довелося зіткнутися Кейт Міддлтон, ставши ключовою постаттю у британській королівській родині.

Фото instagram.com/princeandprincessofwales/

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