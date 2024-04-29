«Хай живуть маленькі підступні революції»: Кейт Міддлтон спростовує головну претензію принца Гаррі

Виповнюється 13 років відтоді, як принц Вільям одружився з випускницею університету із середнього класу Кейт Міддлтон, офіційно ознаменувавши її перехід від звичайної відвідувачки магазину у Баклбері (цукерки Haribo були особливо улюбленими) до майбутньої королеви. До речі, власники цього магазину Хаш і Чан Шингадія були запрошені на весілля. Про це пише Даніела Елсер — письменниця, редакторка та королівський коментатор з більш ніж 15-річним досвідом роботи у низці провідних австралійських ЗМІ, повідомляє New York Post.

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«Гаррі у день королівського весілля в 2011 році, здавалося, був повністю зачарований своєю новоспеченою невісткою, посміхаючись і виглядаючи абсолютно щасливою людиною».

У грудні 2022 року герцог з'явився на телеекранах, щоб довести світові, що «рожева романтика» Уельських і вся піна «жили довго і щасливо» — це не випадок, коли кохання перемагає все, а слабкодуха капітуляція і перемога прагматизму.

«Я думаю, що для багатьох людей в сім'ї, особливо для чоловіків, може існувати спокуса або бажання одружитися з кимось, хто відповідає певному зразку, а не з тим, з ким, можливо, тобі судилося бути, — сказав Гаррі перед камерами Netflix. — Різниця між прийняттям рішень головою чи серцем. І моя мама, безумовно, приймала більшість своїх рішень, якщо не всі, від свого серця. І я син своєї матері».

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Про кого ж міг говорити герцог? Чи може це означати, що герцог Сассекський пішов за покликом серця до Меган та її справжнього «я», тоді як Вільям, по суті, здався і одружився з жінкою, яка «підходить».

На момент виходу книги Колін Кемпбелл «Гаррі та Меган» ця конкретна заява Гаррі про «форму» привернула увагу ЗМІ, але вона загубилася в потоці інших одкровень і викриттів, додає Елсер.

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Гаррі стверджував, що існує тенденція, коли члени королівської родини одружуються з кимось просто тому, що вони «підходять під шаблон». Але з наближенням річниці весілля Уельських редакторка просить згадати події 2024 року, які довели, наскільки Кейт не можна списати з рахунків, як якусь піддатливу слухняну дівчинку.

«Кейт виглядає як «хороша дівчинка». У неї хвилясте, пружне волосся, гарний гардероб, і вона жодного разу не подумала: «До біса це все». Якимось чином принцесі вдалося здійснити надзвичайний подвиг — жодного разу за 4748 днів (по-справжньому) королівського правління не виглядати нудною і безглуздою, спілкуючись з літніми людьми, які тримають маленькі прапорці на ринкових площах маленьких містечок. Похвально. Можливо, Гаррі своєю реплікою про «плісняву» трохи принизив Кейт і Вільяма, але я думаю, що можна сказати, що принцеса Уельська кинула виклик цьому особливо принизливому ярлику.

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Відома австралійська есеїстка Чарміан Кліфт говорила про свою творчість як про «маленькі підступні революції», і я думаю, що ця фраза чудово підсумовує підхід принцеси Уельської до свого королівського життя. Візьміть до уваги той факт, що на даний момент принцеса не з'являлася на публіці вже більше чотирьох місяців, окрім того, що в березні вона випустила дійсно шокуюче відео, в якому розповіла про те, що хвора на рак. Королівський диктат — обов'язок понад усе. Здоров'я, стосунки, особисте благополуччя, здоровий глузд і виховання дітей — все це має бути на другому плані після шліфувального, обтяжливого барабанного бою королівської роботи. Проте цього року Кейт за підтримки Вільяма поставила своє одужання і свою сім'ю вище за все. Протягом століть бути жінкою, яка вийшла заміж за члена королівської сім'ї, вимагало повної і абсолютної сублімації власних потреб, бажань та ідентичності заради більшого монаршого блага".

Кейт, додає редакторка, рішуче, але повністю відкинула це, поставивши себе і своїх дітей на перше місце перед потребами інституції монархії. Так само, як і реальна робота, яку виконує принцеса Уельська в звичайний час.

«Вони з Вільямом непомітно відкинули традиційну королівську модель благодійності, час від часу з'являючись у національних ЗМІ. В останні кілька років Уельські явно подумали: „До біса це все“ і вирішили самі займатися роботою і змінювати світ. Революційно, скажу я вам. Існують й інші способи, якими Кейт знову і знову відмахується від будь-яких припущень, що вона може акуратно викручуватися, щоб втиснутися в певну форму. Наприклад, як повідомляється, однією з причин переїзду сім'ї до віндзорського котеджу „Аделаїда“ було те, що принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї не виросли затурканими привілеями і розкішшю Кенсінгтонського палацу і не звикли до того, що рибні палички їм подають на срібному блюдці. Або про те, що діти Кейт відвідують спільну денну школу. Або навіть такі речі, як те, що жодна інша принцеса раніше не мала звички возити дітей за покупками в мережу магазинів Homebase або пакувати їм бутерброди в пластикові ланч-бокси, або просити їх та майбутнього короля допомагати розпаковувати посилки з Waitrose. Хай живуть маленькі підступні революції».

Раніше повідомлялося, коли принц Вільям та Кейт Міддлтон знову з'являться на публіці.

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