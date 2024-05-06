Тисячі ботів та агентів впливу: росія реалізує масштабну операцію щодо впровадження пропаганди серед ізраїльтян

Росія веде фактично ще одну велику війну у сфері пропаганди. Головна мета — не тільки дезінформувати мешканців Ізраїлю про вторгнення росії в Україну, а й закріпити фейки про те, що США — більше не друг і партнер Ізраїлю. Про це пише політичний оглядач Світлана Кушнір у своєму блозі на «Цензор».

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«Це лише один із інструментів впливу. У лютому 2024 року журналістське розслідування з'ясувало, що великі видання в Ізраїлі, можливо, отримували гроші за публікацію матеріалів. Виявляється, існує система на редакторів великих ізраїльських видань. Так, наприклад, відоме економічне видання TheMarker, частина концерну Haaretz, роками спеціалізувалося на розкритті «сірих» комбінацій російських олігархів в Ізраїлі та світі. Але торік кількість публікацій на цю тему різко впала.

Воюючи з олігархами в Ізраїлі з політичних причин (видання ліволіберальне — проти правих бізнесменів) TheMarker уникає будь-яких згадок їхніх нинішніх зв'язків з росією. Ось приклад — Михайло Мірілашвілі та його син В'ячеслав. Наближені до нинішнього ізраїльського прем'єра Нетаньяху (В'ячеслав утримує не дуже прибутковий телеканал, який є глашатаєм прем'єра), вони мають прибуткові бізнеси в росії. Старший Мирилашвілі (перебуває під українськими санкціями за Указом № 116−2023) був діловим партнером Євгена Пригожина — «кухаря путіна», засновника ПВК «Вагнер». Він, власне, і познайомив путіна з Пригожиним", — написала Кушнір.

При цьому молодший Мірілашвілі, як пише Кушнір, є господарем «Селектел» — оператора послуг дата-центрів, розташованих у москві, санкт-петербурзі та Ленінградській області.

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«Все це відкрита інформація, але про неї в статтях TheMarker немає ні слова. Поясненням цього може бути факт зв'язку головного редактора видання Ейтана Авріеля з російською олігархією, яка знаходиться під західними санкціями. Авріель неодноразово (причому нещодавно) відпочивав разом із дружиною Даною на яхті Світлани Ячевської, в минуломузаступника голови Зовнішекономбанку рф (під санкціями ще з 2014р.), а нині радника Рахункової Палати рф. Дана Авріель особисто проєктувала яхту російської чиновниці та контролювала її будівництво у Польщі. Ячевська познайомила дружину головного „борця з олігархами“ зі своїми багатими друзями, які регулярно стали давати їй замовлення. Тепер TheMarker уникає згадувати їх комбінації щодо відмивання грошей», — відмітила експертка.

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