Відбулася зламаним нігтем: Аlyona Аlyona впала на репетиції виступу на «Євробаченні» через трикілограмову кольчугу (відео)

На репетиції перед півфіналом пісенного конкурсу «Євробачення», який стартував у Швеції напередодні, українська реперка Alyona Alyona впала, нааступивши на своє довге сценічне вбрання.

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«Все нормально, у мене один зламаний ніготь, подряпане коліно і трохи порваний костюм… Я встала, пішла зачитала (реп. — Авт.)… Ви знаєте, люба українська жінка так би зробила. Я встану, піду і ще зачитаю, ще краще! Бо я вже маю досвід як впасти і як встати. Все нормально, дякую за турботу», — поділилася співачка враженнями на каналі «Євробачення Україна» та додала, що це сталося через її сценічний костюм. Річ у тому, що кольчуга, яка була на Аlyona Аlyona, розтягується і стає довшою — вона не очікувала, що наступить на неї

«Ще одна річ, яка нас обʼєднує. На репетиціях та концертах буває різне, головне — вчасно виправити ситуацію. Падаємо, але піднімаємось і йдемо далі», — пише у соцмережі партнерка реперки Jerry Heil.

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У вівторок, 7 травня, дует Alyona Alyona & Jerry Heil виступить у першому півфіналі Євробачення з піснею «Teresa & Maria». Їхній номер — 5.

Нагадаємо, що режисеркою номеру, з яким виступатимуть українські виконавиці, стала Таню Муіньо. Вона створювали кліпи для багатьох світових зірок: Гаррі Стайлз, Сем Сміт, Ленні Кравіц, Дженніфер Лопес, Дуа Ліпа, DOJA CAT, Cardi B.

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Фото зі сторінки Jerry Heil

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