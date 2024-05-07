Нинішні шестикласники та молодші школярі навчатимуться 12 років: у Раді пояснили нововведення

В Україні планують здійснити не лише реформу вищої освіти, але й середньої. Зокрема, для школярів, які наразі переходять у 7-й клас та молодше, навчання триватиме не 11, а 12 років. Плануються зміни й для старшокласників.

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Про це заявив голова профльного комітету Сергій Бабак в коментарі «Новини.LIVE» та додав, що основна ідея цих змін — зменшити кількість дисциплін, аби діти не вивчали по 20 дисциплін кожного року, а обрали собі сім-дев'ять профільних предметів.

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«Будуть ліцеї з різними напрямками та профілями», — сказав він, підкресливши, що «з 2027 року діти перейдуть до старшої профільної школи, яка буде не 10−11 клас, а вже по 12 клас — тобто вона буде трирічною, але з профільним ухилом».

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Нагадаємо, що минулого року було ухвалене рішення, згідно з яким у 2024 році національний мультипредметрий тест (НМТ) складатимуть лише ті, хто планує вступати до вишів, до обов`язкових предметів додали ще один — історію.

Фото Pixabay

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